Le Monde: столкновение США с Китаем — это не холодная война
Многие эксперты и политики стали говорить о том, что между США и Китаем разворачивается новая холодная война. Однако журналист Le Monde уверен: это понятие неправильно употребляется в данном случае. Конфронтация между Штатами и Китаем на самом деле резко выросла из-за санитарного кризиса, но параллели с настоящей холодной войной отнюдь не способствуют пониманию и преодолению ситуации.
Холодная война — это было идеологическое и военное противостояние между коммунистической и либеральной моделями. А сейчас больше не стоит за противоборствующими сторонами серьёзных лагерей. После Второй мировой войны США помогали Европе подняться и обеспечивали её своей защитой. А сейчас их имидж ослаб, а трансатлантические связи оказались нарушены. С другой стороны, Си Цзиньпин предлагает альтернативную модель развития, где подчинение сделали добродетелью. И в этих условиях Си требует для своей страны статуса, который соответствовал бы её экономическому и демографическому весу.
При этом о концепции холодной войны говорят и сами политики, например, министр иностранных дел Китая, который считает, что нападки на Пекин со стороны Вашингтона толкают страны в этом направлении. Китай по-прежнему утверждает, будто поддерживает многосторонний формат, но по-своему: если это позволяет ему продолжать расширение сфер своего экономического влияния. Но не в тот момент, когда всё большее количество стран в рамках ОМС требуют расследования первопричины коронавируса, пишет автор статьи. По его словам, Китай, конечно, не хочет холодной войны с США, но, используя этот термин, он сам делает себя системным врагом для Штатов.
В свою очередь, и в Вашингтоне сейчас «модно» говорить о холодной войне. Там считают, что Китай хочет скинуть Штаты с мировой вершины, поэтому конфронтация становится делом выживания, которое не считается ни с многосторонним форматом, ни с разоружением, ни с международным правом. При этом, как напоминает автор статьи, как раз переговоры по разоружению во времена холодной войны были основой диалога между США и Россией.
Важно иметь в виду и фактор личности: Трампу сейчас нужно «электризовать» свою базу сторонников, как в своё время делали американские политики перед лицом угрозы коммунистов. Только теперь это Коммунистическая партия Китая. Как полагает автор статьи, если президентом станет Джо Байден, американская риторика утратит воинственность, хотя конфликт в отношениях волшебным образом не исчезнет.
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