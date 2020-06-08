Le Monde: столкновение США с Китаем — это не холодная война

Многие политики и политологи называют конфликт между США и Китаем холодной войной, однако журналист Le Monde уверен: это не так. Глобализация сделала мир гораздо более взаимозависимым, странами правят их интересы, и США — больше не предводитель либерализма, а Китай сочетает в себе и авторитарные, и рыночные черты.

Многие эксперты и политики стали говорить о том, что между США и Китаем разворачивается новая холодная война. Однако журналист Le Monde уверен: это понятие неправильно употребляется в данном случае. Конфронтация между Штатами и Китаем на самом деле резко выросла из-за санитарного кризиса, но параллели с настоящей холодной войной отнюдь не способствуют пониманию и преодолению ситуации.



Холодная война — это было идеологическое и военное противостояние между коммунистической и либеральной моделями. А сейчас больше не стоит за противоборствующими сторонами серьёзных лагерей. После Второй мировой войны США помогали Европе подняться и обеспечивали её своей защитой. А сейчас их имидж ослаб, а трансатлантические связи оказались нарушены. С другой стороны, Си Цзиньпин предлагает альтернативную модель развития, где подчинение сделали добродетелью. И в этих условиях Си требует для своей страны статуса, который соответствовал бы её экономическому и демографическому весу.



При этом о концепции холодной войны говорят и сами политики, например, министр иностранных дел Китая, который считает, что нападки на Пекин со стороны Вашингтона толкают страны в этом направлении. Китай по-прежнему утверждает, будто поддерживает многосторонний формат, но по-своему: если это позволяет ему продолжать расширение сфер своего экономического влияния. Но не в тот момент, когда всё большее количество стран в рамках ОМС требуют расследования первопричины коронавируса, пишет автор статьи. По его словам, Китай, конечно, не хочет холодной войны с США, но, используя этот термин, он сам делает себя системным врагом для Штатов.



В свою очередь, и в Вашингтоне сейчас «модно» говорить о холодной войне. Там считают, что Китай хочет скинуть Штаты с мировой вершины, поэтому конфронтация становится делом выживания, которое не считается ни с многосторонним форматом, ни с разоружением, ни с международным правом. При этом, как напоминает автор статьи, как раз переговоры по разоружению во времена холодной войны были основой диалога между США и Россией.



Важно иметь в виду и фактор личности: Трампу сейчас нужно «электризовать» свою базу сторонников, как в своё время делали американские политики перед лицом угрозы коммунистов. Только теперь это Коммунистическая партия Китая. Как полагает автор статьи, если президентом станет Джо Байден, американская риторика утратит воинственность, хотя конфликт в отношениях волшебным образом не исчезнет.

Классически существует такая формула холодной войны: «мир невозможен, война маловероятна». То есть должны быть два противоборствующих лагеря, у которых сила ядерного удара может привести к взаимному уничтожению. США остаются мощной военной державой, которой нет равных. Китай на втором месте, но по финансовым расходам на оборону он отстаёт почти в три раза. Точно так же и в ядерном оружии ему далеко до США или России.

В Вашингтоне мечтают о «расстыковке» с Китаем ради защиты собственной промышленности. Однако, даже несмотря на предпринятые меры, это будет сложно сделать, отмечает автор статьи. Каждый год импорт из Китая всё равно растёт. К тому же Китай — это ещё и кредитор Штатов. С другой стороны, и сам Китай от западных рынков зависит. Глобализация создала условия, при которых все друг от друга зависят. Больше нет серьёзных блоков, лишь интересы, которые могут совпадать, дополнять друг друга или противостоять друг другу.

Так что получается, что противостояние Китая и США — это две силы друг против друга. Штаты больше не возглавляют «либеральный мир», они потеряли стремление быть примером и не уважают даже собственных союзников. Аура Штатов ещё остаётся, что видно даже по прокатившимся демонстрациям в поддержку Джорджа Флойда, но то, как американская модель утратила привлекательность, «бросается в глаза». Автор статьи в Le Monde говорит даже синдроме фантомных болей по ампутированным конечностям, то есть, по привычному укладу.

Что же до Китая, то при Си Цзиньпине там переформулировали концепцию, оставив репрессивный аппарат и контроль над массами, но введя альтернативный государственный либерализм, цифровую диктатуру и потребительство вместо политических прав. Многие завидуют темпам развития Китая, но не организации: ему есть, чем оказывать давление, но нечем привлекать людей, пишет автор статьи.