SCMP: из-за действий Трампа треугольник США, Китая и России станет не равносторонним

Дональд Трамп пригласил Россию на расширенный саммит «Большой семёрки», и многие эксперты считают, что этот шаг адресован не только Путину, сколько Си Цзиньпину. Впрочем, Россия вряд ли станет поддерживать Штаты в их конфликте с Китаем, пишет South China Morning Post. Наоборот, Москву и Пекин сближает общее противостояние с Вашингтоном.

Недавние попытки Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой семёрки», были предприняты, чтобы изменить взаимоотношения между Москвой, Пекином и Вашингтоном, но встретили неприятие со стороны традиционных союзников США. К тому же эти шаги могут возыметь противоположное действие, совсем не то, какое хотел Трамп, полагает автор статьи в South China Morning Post.

«Оливковую ветвь» от Трампа, как называет автор статьи предложение о возвращении России, в мире восприняли как попытку разобщить Россию и Китай. Однако, по мнению экспертов, смещение баланса в отношениях трёх стран может сделать мир лишь более нестабильным после пандемии.

«Кризис с пандемией в США только усиливается, и Трампу отчаянно нужно отвлечь внимание, особенно перед лицом сложной битвы за переизбрание», — приводит автор статьи слова бывшего китайского посла в Великобритании. И обращаясь к России, он таким образом напрямую пытается нанести удар по Китаю, только пока неясно, какой силы будет этот удар.

Так, Трамп высказал предложение к России, Австралии, Южной Корее и Индии присоединиться к «Большой семёрке» на следующий день после того, как раскритиковал Китай за действия в Гонконге. Прочем, как отмечает автор статьи, Трамп уже третий год подряд пытается пригласить Россию на саммит. Он напоминает, что «восьмёрка» превратилась в «семёрку» после присоединения Крыма к России.

Однако если Австралия, Южная Корея и Индия на расширенный саммит уже согласились, то Москва не встретила предложение с готовностью, а ЕС, Канада и Великобритания его и вовсе отвергли.

Со стороны Трампа весьма рискованно пытаться разыграть «российскую карту» перед выборами, тем более когда во внутренней политике у него всё так неспокойно, считает другой китайский политолог.

Впрочем, некоторые утверждают, что не стоит переоценивать важность предложения Трампа. «Пекин полностью понимает, что Москве нужно искать перезагрузку в отношениях с США и западными странами», —приводит автор статьи их слова. Но сейчас, когда особенно в Штатах политики, сотрудники спецслужб и в целом общество обеспокоены отношениями между Трампом и Россией, когда Трампа обвиняют в мягкости по отношению к Путину и Си Цзиньпину, вряд ли он реально сможет изменить свою политику.

При этом, по данным опросов, если отношение американцев к России в 2019 году достигло минимальных значений, когда позитивно на неё смотрели лишь 18% населения, то к Китаю максимально негативно стали относиться в марте этого года на фоне эпидемии коронавируса.

Впрочем, и российские эксперты отмечают, что у Путина, с его стороны, тоже нет никаких причин, чтобы ехать на саммит или менять своё отношение к Китаю. По их словам, отношения между Россией и Китаем последние два десятилетия показывали успех, особенно на фоне других стран. При этом у России и Китая остаются неприятные воспоминания в прошлом, территориальные споры, разные глобальные амбиции. Но ускоряет их сближение как раз общая напряжённость в отношениях со Штатами.

Дискуссия, которая разыгралась между Китаем и США по поводу причин коронавируса, опять же идёт на руку России, которая с самого начала была против попыток Вашингтона всё свалить на Китай. Так что давление американцев на Пекин лишь укрепило его отношения с Россией. По словам политологов, со временем треугольник между США, Китаем и Россией будет становиться всё менее и менее равносторонним.

Рост напряжённости между США и Китаем — «манна небесная» для России, которая таким образом может добиваться уступок от них обоих. С экономической точки зрения Москве Пекин нужен больше, чем Москва — Пекину. Путин вряд ли станет противостоять Китаю или присоединяться к США, если между Вашингтоном и Пекином случится холодная война. С другой стороны, и слишком близко дружить с Китаем против США Россия тоже не хочет. Ей выгодно занимать позицию где-то между ними, может, чуть ближе к Пекину, приводит автор статьи слова политологов.

Впрочем, есть и такое мнение: приглашение России на саммит было в большей степени шагом не против Китая, а против Обамы, при котором Россию исключили. Трамп хочет повернуть вспять всё, что сделал его предшественник. Тем более Трамп больше, чем его коллеги из других стран «семёрки» видит в Путине «родственную душу», отмечает автор статьи в South China Morning Post.