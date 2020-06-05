SCMP: в годовщину событий на Тяньаньмэнь американский эсминец прошёл через Тайваньский пролив
В четверг 4 июня, день годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года, американский военный корабль прошёл через Тайваньский пролив, сообщает South China Morning Post.
Как заявило Министерство национальной обороны Тайваня в пятницу, корабль осуществлял «обычную миссию» и ведомство внимательно следило за его перемещением.
На своей странице в Facebook Тихоокеанский флот ВМС США тоже подтвердил, что эсминец USS Russell прошёл через Тайваньский пролив. Как отмечает издание, в последнее время Америка усилила активность в этом районе, и это очень не нравится Пекину.
По данным газеты, это уже седьмая подобная операция американских ВМС в этом году — первая, начиная с 20 мая, когда продемократический лидер Тайваня Цай Инвэнь заступила на второй срок.
4 июня — особая дата для Китая, подчёркивает South China Morning Post. В этот день 31 год назад власти жёстко подавили протесты на пекинской площади Тяньаньмэнь, в ходе столкновений между активистами и военными многие погибли. На Тайване и в Гонконге прошли мероприятия в память об этих событиях.
Сегодня, судя по сообщениям китайских СМИ, подобно американским ВМС, Народно-освободительная армия КНР (НОАК) тоже сосредоточила свои силы на Тайване, активно отрабатывая военно-морские манёвры и высадку десанта. В учениях принимают участие 73-й и 74-й корпуса, которые базируются в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун и считаются основными силами для потенциальной высадки на остров.
Высокопоставленные китайские чиновники подчёркивают, что для Пекина предпочтительнее мирное урегулирование разногласий с Тайванем, где сильны движения за независимость. Однако, как подчеркнул генерал НОАК Ли Цзочэн, силовые методы тоже не исключаются и при необходимости Пекин готов «решительно сокрушить» тайваньских сепаратистов, которые в сговоре с иностранными силами представляют «большую и реалистичную угрозу» мирному развитию отношений и объединению с островной провинцией.
После того как госсекретарь США Майк Помпео поздравил Цай Инвэнь с переизбранием и назвал её «президентом», Китай пригрозил Вашингтону ответными мерами и потребовал, чтобы Америка прекратила продавать оружие Тайваню.
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