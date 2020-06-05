SCMP: в годовщину событий на Тяньаньмэнь американский эсминец прошёл через Тайваньский пролив

4 июня эсминец Тихоокеанского флота США USS Russell прошёл через Тайваньский пролив. Как отмечает South China Morning Post, власти острова заявили, что это «обычная миссия». Однако это уже седьмая подобная операция со стороны американских ВМС, да и дата имеет особое значение для Пекина, поскольку в этот день в 1989 году китайские военные жёстко подавили протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

В четверг 4 июня, день годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года, американский военный корабль прошёл через Тайваньский пролив, сообщает South China Morning Post.

Как заявило Министерство национальной обороны Тайваня в пятницу, корабль осуществлял «обычную миссию» и ведомство внимательно следило за его перемещением.

На своей странице в Facebook Тихоокеанский флот ВМС США тоже подтвердил, что эсминец USS Russell прошёл через Тайваньский пролив. Как отмечает издание, в последнее время Америка усилила активность в этом районе, и это очень не нравится Пекину.

По данным газеты, это уже седьмая подобная операция американских ВМС в этом году — первая, начиная с 20 мая, когда продемократический лидер Тайваня Цай Инвэнь заступила на второй срок.

4 июня — особая дата для Китая, подчёркивает South China Morning Post. В этот день 31 год назад власти жёстко подавили протесты на пекинской площади Тяньаньмэнь, в ходе столкновений между активистами и военными многие погибли. На Тайване и в Гонконге прошли мероприятия в память об этих событиях.

Сегодня, судя по сообщениям китайских СМИ, подобно американским ВМС, Народно-освободительная армия КНР (НОАК) тоже сосредоточила свои силы на Тайване, активно отрабатывая военно-морские манёвры и высадку десанта. В учениях принимают участие 73-й и 74-й корпуса, которые базируются в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун и считаются основными силами для потенциальной высадки на остров.

Высокопоставленные китайские чиновники подчёркивают, что для Пекина предпочтительнее мирное урегулирование разногласий с Тайванем, где сильны движения за независимость. Однако, как подчеркнул генерал НОАК Ли Цзочэн, силовые методы тоже не исключаются и при необходимости Пекин готов «решительно сокрушить» тайваньских сепаратистов, которые в сговоре с иностранными силами представляют «большую и реалистичную угрозу» мирному развитию отношений и объединению с островной провинцией.

После того как госсекретарь США Майк Помпео поздравил Цай Инвэнь с переизбранием и назвал её «президентом», Китай пригрозил Вашингтону ответными мерами и потребовал, чтобы Америка прекратила продавать оружие Тайваню.