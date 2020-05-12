The Times: всё больше китайцев видят в пандемии шанс присоединить Тайвань

Большое количество китайских пользователей соцсетей призывают правительство КНР к силовому присоединению Тайваня, пишет The Times. Многие заявляют о том, что КНР следует сделать свой ход, пока мир занят борьбой с пандемией коронавируса. При этом в Пекине заявили, что сейчас неподходящее время для вторжения на остров.

Вторжение на Тайвань стало одной из самых обсуждаемых тем в Китае, после того как националисты призвали правительство силой забрать остров под свой контроль, пока мир борется с пандемией коронавируса, сообщает The Times

Как пишет издание, большое количество китайских пользователей соцсетей считают, что пандемия предоставляет окно возможностей для вторжения на Тайвань и реализации цели национального объединения. The Times отмечает, что эти призывы произрастают из десятилетий государственной пропаганды, создавшей обширную поддержку для идеи «силового воссоединения».

Пекин рассматривает самоуправляющийся Тайвань в качестве своей ренегатской провинции. Глава КНР Си Цзиньпин заявил о том, что присоединение Тайваня является частью намеченной им национальной реставрации, которая должна быть достигнута к середине века. Как сообщает The Times, в последние месяцы Китай проводил воздушные и морские учения, в том числе недалеко от Тайваня. Издание также напоминает, что на некоторых американских военных судах в Тихом океане происходили вспышки коронавируса, что спровоцировало некоторых заявить о том, что КНР необходимо ударить, пока связанные с Тайванем военным пактом США уязвимы.

The Times сообщает, что видео дебатов о возможности силового присоединения Тайваня набрало 750 млн просмотров в китайских соцсетях. «Возможно, цель воссоединения будет достигнута раньше срока», — приводит издание слова профессора Китайского народного университета Джина Канронга.

Впрочем, отмечает The Times, в Пекине заявили, что сейчас неподходящее время для присоединения Тайваня.

По словам главного редактора газеты Global Times Ху Хицзьиня, Китай сможет присоединить Тайвань только в том случае, если обеспечит себе ошеломляющее военное превосходство в цепочке ближайших к территории КНР тихоокеанских островов и если обойдёт США в качестве сильнейшей экономики мира.