Быстрая реакция, ответственность общества и опыт прошлого: Deutschlandfunk о том, что помогло Тайваню сдержать эпидемию коронавируса

Тайвань входит в число стран, которым удалось наиболее эффективно предотвратить распространение коронавируса, пишет Deutschlandfunk: на данный момент в стране зафиксировано 150 случаев заражения. Как отмечает издание, основными причинами успешной борьбы с вирусом стали быстрые и оперативные меры по запрету на взъезд из КНР и карантину для вернувшихся из-за границы, ответственность общества в вопросах профилактики, а также опыт борьбы с прошлыми эпидемиями.
Несмотря на географическую близость к Китаю, Тайвань входит в число стран, сумевших наиболее эффективно сдержать распространение коронавируса, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, справиться с эпидемией помог не только ответственный подход к профилактике со стороны тайваньских граждан.
Тайвань очень быстро отреагировал на распространение вируса, пишет Deutschlandfunk: первые меры были приняты ещё в конце января. Сначала был запрещён въезд для жителей Ухани, а затем и для всех граждан КНР. В начале февраля у каждого общественного здания начались проверки температуры: кроме того, власти обязали всех граждан дезинфицировать руки и ввели строгие меры карантина для всех приезжих.
С момента начала эпидемии в Тайване было зафиксировано 150 случаев заражения, сообщает издание. Большую часть инфицированных составили тайванцы, вернувшиеся из-за рубежа. Общественная жизнь в стране не остановилась: школы и университеты открыты, люди ходят на работу, разрешены небольшие мероприятия.
Как отмечает Deutschlandfunk, Тайвань уже имеет большой опыт в сфере борьбы с вирусами, зародившимися в Китае. К примеру, в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии унесла жизни 73 граждан Тайваня, а также нанесла большой урон экономике страны. Такие последствия стали одной из причин столь быстрого введения особых мер в нынешние дни.
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