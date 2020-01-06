Sunday Times: Китай отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны

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Шведский эксперт: Запад не понимает Путина — и это грозит углублением конфликта с Россией Expressen
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Ротенберг похвалил тренеров молодёжной сборной России после финала МЧМ
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поддержал тренерский штаб молодёжной сборной во главе с Валерием Брагиным после поражения от Канады в финале чемпионата мира 2020 года.
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Ирак приступил к подготовке документа для вывода иностранных войск
Правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.
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Самым ценным игроком МЧМ 2020 года предложили объявить камеру TSN
После финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Twitter были зарегистрированы несколько аккаунтов камеры канадской телекомпании TSN.
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Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.
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Ларионов: ребята в сборной России ещё неопытные и сырые
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказался о поражении в финале чемпионата мира для игроков не старше 20 лет от команды Канады (3:4).
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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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Брагин: в случае с четвёртой шайбой сборную России подвёл рикошет
Наставник молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал решающую шайбу, пропущенную его командой от канадцев в финале чемпионате мира — 2020.
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Хоккеист Замула о финале МЧМ: у канадцев всё залетало
Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Опубликован видеообзор финального матча МЧМ по хоккею 2020 года
Пресс-служба Международной федерации хоккея опубликовала видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Брагин: во вратарской линии мы имеем то, что имеем
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил состав команды на чемпионате мира — 2020.
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США продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Соединённые Штаты продолжают признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента страны.
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Романов высказался о попадании в символическую сборную МЧМ по хоккею
Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал своё включение в символическую команду лучших хоккеистов чемпионата мира 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Хоккеист Романов: мы были достойны большего, чем серебряные медали
Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Плющев о финале МЧМ: фортуна отвернулась от сборной России по хоккею
Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев поделился своим мнением о финале молодёжного чемпионата мира, в котором россияне уступили канадцам (3:4).
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Экс-премьер Хорватии побеждает на выборах президента страны
Экс-премьер и лидер Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает на выборах президента страны.
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Эксперт считает, что судьи финала МЧМ очень либерально трактовали эпизод с попаданием шайбы в камеру
Комментатор канадской телеканала TSN Джеймс Дьюти высказал мнение о решении арбитров финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады в эпизоде с попаданием шайбы в камеру.
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Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев
Игрок молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров высказался о финальном матче чемпионата мира с Канадой (3:4).
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Канадец Лафренье признан самым ценным игроком МЧМ по хоккею 2020 года
Нападающий сборной Канады Алекси Лафренье признан организаторами самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Маас предложил провести встречу министров иностранных дел ЕС по Ирану
Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.
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Уткин о финале МЧМ: канадцы — настоящие мужики
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Колобков заявил, что хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале МЧМ
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал завоевание сборной России серебряной награды чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана после заявлений немецких политиков касательно гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
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Кафельников о финале МЧМ: как можно было такой матч засадить?
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик футбольного «Спартака» Евгений Кафельников возмутился из-за проигрыша сборной России по хоккею команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира — 2020.
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Кожевников о финале МЧМ: сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Каменский считает, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединённые Штаты разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.
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Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
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Сборная России в десятый раз стала серебряным призёром МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею в десятый раз в своей истории проиграла в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею.
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Стал известен лучший бомбардир МЧМ по хоккею
Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо стал самым результативным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Молодёжную сборную России по хоккею объявили чемпионом мира в «Википедии»
Молодёжная сборная России по хоккею была вписана в русскоязычную «Википедию» как победитель чемпионата мира — 2020.
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Названы лучшие игроки МЧМ 2020 года в каждой линии
Директорат молодёжного чемпионата мира — 2020 назвал лучших игроков турнира.
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При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Один российский хоккеист включён в символическую сборную МЧМ 2020 года
Российский защитник Александр Романов попал в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
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Сборная Канады повела в счёте финала МЧМ с Россией
Сборная Канады повела в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.
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Средняя посещаемость матчей МЧМ-2020 превысила 5,5 тыс. человек
Стала известна суммарная посещаемость матчей чемпионата мира — 2020 по хоккею среди игроков не старше 20 лет.
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Сборная Канады сравняла счёт в финале МЧМ с Россией
Сборная Канады сравняла счёт финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.
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Канадские хоккеисты отыграли одну шайбу в финале МЧМ с Россией
Сборная Канады сократила отставание в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой России.
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Сборная России увеличила преимущество в счёте финала МЧМ с Канадой
Сборная России увеличила преимущество в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.
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СМИ: Вблизи посольства США в Багдаде произошёл новый ракетный обстрел
В правительственном квартале Багдада произошёл ракетный обстрел. Несколько ракет упало вблизи американского посольства. Об этом сообщает Al Arabiya.
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Сборная России уступила команде Канады по количеству бросков во втором периоде финала МЧМ
Во втором периоде финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России нанесла меньше бросков по воротам, чем национальная команда Канады.
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Российский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккею
Защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года.
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Сборная России обыгрывает Канаду после второго периода финала МЧМ
Сборная России ведёт в счёте после второго периода финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке
Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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В сети появилось видео второго гола сборной России в финале МЧМ по хоккею с Канадой
В сети опубликовано видео второго гола сборной России по хоккею в ворота команды Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года.
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Опубликовано видео гола Козенса в ворота сборной России в финале МЧМ по хоккею
В сети появилось видео заброшенной шайбы нападающего команды Канады Дилана Козенса в матче со сборной России в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Сборная России повела в счёте финала МЧМ с Канадой
Сборная России повела в счёте в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Канадой.
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Канада сравняла счёт в финале МЧМ с Россией
Сборная Канады сравняла счёт в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Россией.
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Российский хоккеист Александров набрал очки во всех семи матчах МЧМ по хоккею
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров набрал очки в каждом из семи матчей чемпионата мира 2020 года в Чехии.