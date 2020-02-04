Для защиты и давления: немецкий эксперт рассказал, зачем Китай наращивает военную мощь

Рост военного потенциала нужен Китаю для выполнения различных целей, считает эксперт немецкого общества внешней политики Кристиан Моллинг. В интервью для Deutschlandfunk Моллинг отметил, что таким образом КНР намерена защитить свою экономическую экспансию. Кроме того, мощная армия должна подкреплять территориальные претензии Пекина (например, в Южно-Китайском море). Моллинг говорит о том, что в данном свете растёт вероятность роста напряжения между КНР и США — в частности, в вопросе Тайваня.

Согласно недавнему опросу, проведённому институтом SIPRI, Китай вышел на второе место в мире по производству оружия, уступая по этому показателю только США, пишет Deutschlandfunk.

В интервью Deutschlandfunk эксперт немецкого общества внешней политики Кристиан Моллинг отмечает, что увеличились не только объёмы производства, но и качество выпускаемой продукции. Китайские военные предприятия заметно продвинулись в технологическом плане: по мнению Моллинга, в скором времени КНР начнёт активно поставлять вооружения на экспорт.

Что касается целей КНР, то Моллинг считает, что Пекин наращивает военный потенциал, в том числе для защиты своих ресурсов и экономических путей. Китай стремится соблюсти баланс между своей экономической экспансией и расширением военной отрасли.

При этом Моллинг отмечает, что военная мощь нужна Пекину и для осуществления своих геополитических притязаний, в частности, в Южно-Китайском море. По мнению эксперта, Китай сознательно идёт на конфронтацию, поскольку чувствует себя достаточно сильным для того, чтобы подкреплять свои территориальные притязания всеми доступными способами.

Моллинг отмечает, что в глобальном плане вырисовывается систематическое противостояние США и Китая, однако его природа несколько отлична от холодной войны между США и СССР. Разница состоит в том, что основным двигателем противостояния является не идеология, а борьба за влияние ради возможности определять мировой порядок.

Что касается возможности военной конфронтации между Вашингтоном и Пекином, то, по мнению Моллинга, эскалация напряжения действительно имеет место быть. В частности, речь идёт о претензиях КНР на Тайвань: как отмечает эксперт, на данный момент очевидно, что Китай способен реализовать свои запросы военным путём и реализовать их так, что Вашингтону будет сложно соблюсти свои обещания по защите Тайваня лишь только силами своего флота.

Как отмечает Моллинг, в данном вопросе приоритетом США по-прежнему остаются переговоры, однако для этого Вашингтону необходимо уравнять и военную чашу весов, поскольку одни только слова на позицию Китая повлиять не смогут.