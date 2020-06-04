WSJ: спор вокруг авиасообщения пополнил список американо-китайских разногласий

Министерство транспорта США заявило, что может перекрыть китайским авиалиниям доступ к американской территории, пишет The Wall Street Journal. В ведомстве заявили, что данная мера является ответом на то, что власти КНР не одобрили возобновление полётов в Китай для двух американских авиакомпаний. Как отмечает издание, США и Китай уже давно действуют по принципу «око за око»: проблемы с авиасообщением пополнили расширяющийся список разногласий в американо-китайских отношениях.

В минувшую среду администрация Трампа пригрозила закрыть китайским авиалиниям доступ в США, заявив, что Пекин не одобрил возобновление полётов для американских компаний, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта угроза стала новейшим проявлением ухудшения американо-китайских отношений, переживающих свой худший период за последние 30 лет.

Министерство транспорта США отметило, что администрация гражданской авиации КНР не одобрила запросы американских авиакомпаний United Airlines Holdings и Delta Air Lines на возобновление полётов. В этой связи Минтранс США обвинил Пекин в нарушении соглашения, регулирующего полёты между двумя странами. Американские власти отметили, что пересмотрят решение о запрете, если Китай, в свою очередь, позволит всем американским авиакомпаниям осуществлять перелёты.

В четверг администрация гражданской авиации КНР заявила, что позволит иностранным компаниям, не имеющим на данный момент возможности летать в Китай, совершать один рейс в неделю, сообщает The Wall Street Journal. Согласно информации издания, запрет на полёты китайских авиакомпаний должен вступить в силу с 16 июня. Пресс-секретарь Минтранса США уточнил, что данный запрет не будет относиться к рейсам из Гонконга.

Спор вокруг авиасообщения стал новым пунктом в удлиняющемся списке проблем американо-китайских отношений, отмечает издание. Более того, данный вопрос затрагивает основной принцип китайской политики Дональда Трампа: принцип баланса, который, по мнению американской администрации, смещён в сторону Пекина. Один из представителей администрации президента США отметил, что решение о запрете почти не окажет реального влияния на перелёты, учитывая, что интенсивность авиасообщения очень низка из-за пандемии коронавируса: в первую очередь, запрет является символом политики взаимности в отношении Китая. Торговая ассоциация Airlines for America заявила, что решение властей США защитит права американских авиалиний и «обеспечит честные и равные возможности для авиалиний, летающих в Китай».

США и Китай исповедуют принцип «око за око» почти во всём, отмечает The Wall Street Journal: начиная от торговли, заканчивая теориями заговора о происхождении коронавируса.