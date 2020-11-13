Newsweek: «осторожная надежда» — в Иране избрание Байдена встретили радостно, но без чрезмерного оптимизма

Когда по ходу подсчёта голосов на выборах президента США стало понятно, что Джо Байден одержал верх над Дональдом Трампом, ликовали не только в крупных американских городах, но и в Тегеране. В иранской столице местами даже запускали фейерверки, пишет Newsweek. Между тем, как рассказали журналу жители иранской столицы, к Байдену, обещавшему ранее отменить большинство антииранских мер Трампа, всё же относятся с опаской. И чтобы завоевать их доверие, новому президенту придётся принять не символические, а реальные меры.

Когда американские СМИ объявили о победе на нынешних президентских выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена, жители многих крупных городов страны вышли на стихийные акции, встречая эту новость с ликованием, пишет Newsweek. Но в тот же самый момент ликовали и за 9,5 тыс. км от американских берегов, там, где США чаще всего выступают в качестве «объекта для угроз» — в столице Ирана Тегеране, отмечает обозреватель издания. Как констатирует журналист, перспективу смены администрации в Вашингтоне, который при Дональде Трампе наложил на исламскую республику жёсткие экономические санкции и постоянно грозил ей войной, иранцы восприняли с «осторожной надеждой».

Как напоминает автор, примерно пять лет назад иранцы вышли на улицы, чтобы выразить поддержку в адрес Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ещё называют «иранской ядерной сделкой» — соглашения, ставшего «дипломатической вехой» и сулившего, что в трудных отношениях между Ираном и западными странами наступит новый этап. Принятое Дональдом Трампом в 2018 году решение отказаться от СВПД и принять меры экономического давления на Тегеран не только «поставили и так страдавшую экономику страны на колени», но и несколько раз едва не обернулись полномасштабной войной — и сегодня, когда Ирану приходится бороться с пандемией коронавируса, особенно сильно ударившей по стране, граждане исламской республики, для которых «тяготы и лишения» уже вошли в привычку, всё-таки ощущают себя «вымотанными», рассказывает журналист.

«Трампа — как из-за его политики по отношению к Ирану, так и из-за личных качеств — у нас, конечно, не сильно любят, — заявил в интервью Newsweek иранский политолог и специалист по политике США на Ближнем Востоке Али Ахмади. — Решение США отказаться от СВПД и вернуть санкции, несомненно, ударило по благосостоянию многих людей и помешало стране импортировать достаточное количество лекарственных средств после начала пандемии».

Как пишет обозреватель Newsweek, после того как стало очевидно, что американские избиратели предпочли Трампу Байдена, занимавшего пост вице-президента при Бараке Обаме, который и стал одним из творцов СВПД, и успевшего заявить о намерении вернуть США в соглашение, некоторые иранцы решили открыто выразить свой «восторг» даже несмотря на действующие в Иране карантинные меры. «Новость о том, что Трамп проигрывает выборы, встретили довольно радостно, — отметил Ахмади. — У меня по соседству кое-кто даже фейерверки запускал».

Проживающий в Тегеране ирано-американский писатель и учёный Алекса Шамса в интервью Newsweek подтвердил, что после того, как в ходе подсчёта голосов Байден стал опережать Трампа, в иранской столице действительно начались торжества с пиротехникой. «Жители Тегерана встретили новость об избрании Байдена со вздохом облегчения, — цитирует Шамса журнал. — Последние четыре года были очень трудными. Даже не верится, что этот кошмар, возможно, скоро закончится».

По словам Шамса, в столице пять лет тому назад так же праздновали заключение «ядерной сделки». «Люди ощутили, что вновь появился повод надеяться и что мир между США и Ираном возможен. К сожалению, многие эти надежды при Трампе были похоронены», — заявил писатель. Как отметил Шамс в беседе с корреспондентом Newsweek, помимо экономических последствий отказа Вашингтона от СВПД, его лично также раздражали «расистские и оскорбительные решения» Трампа вроде запрета на выдачу американских виз иранцам и гражданам ряда преимущественно мусульманских стран, а его «манера балансировать на грани и попытки разжечь войну приводили обычных людей в ужас».

Между тем, как полагают и Шамс, и Ахмади, у иранцев по-прежнему есть «поводы для пессимизма». «Многие считают, что «ястребиный» взгляд на вещи в какой-то степени «вшит» в американский политический класс, поэтому не знают, чего ждать от Байдена. Понять, каким станет курс Байдена, что поменяется в плане санкций и как всё это непосредственно повлияет на жизнь отдельно взятого человека, непросто. Поэтому большинство людей избрали выжидательный подход», — пояснил Ахмади. «Думаю, что люди и к Байдену относятся с опаской: они очень боятся, что США их вновь обманут, — заявил, в свою очередь, Шамс. — Ведь именно так запомнили люди ядерную сделку — Иран и США заключили мир, а потом Вашингтон свои обещания нарушил. Иранцы помнят, что политику коллективного наказания США начали проводить ещё до прихода Трампа».

Барак Обама вначале усилил санкции в отношении Ирана, ударив по иранским компаниям и финансовым институтам в наказание за «поддержку Тегераном боевых группировок за рубежом, усовершенствование ракет и тайные попытки получить ядерное оружие», однако затем, после подписания СВПД, отменил часть санкций в обмен на сокращение Тегераном производства ядерного топливо, говорится в материале Newsweek. Впоследствии Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) регулярно подтверждало, что Тегеран соблюдает заложенные в СВПД ограничения, однако администрация Трампа сочла, что соглашение является несправедливым, и в мае 2018 года вышла из него в одностороннем порядке, пишет обозреватель американского журнала. Джо Байден заявил, что планирует вернуть США в соглашение, но при этом пообещал, что также предпримет попытки «расширить» его и будет противостоять Тегерану в других вопросах — и по мнению отдельных иранцев, говорить о том, что следующий американский президент точно сменит курс в плане отношений с Ираном, пока слишком рано, подчёркивает автор.

Как заявила в интервью Newsweek иранская журналистка, попросившая называть её именем Фарин, прежде чем делать какие-либо выводы, «нам придётся подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация хотя в ближайшие три-четыре месяца, пока новая администрация не получит все полномочия и избранный президент Байден не приступит к работе». По словам Фарин, обещание Байдена немедленно отменить ряд введённых Трампом ограничений, включая запрет на выдачу виз гражданам мусульманских стран, ей понравилось, однако Вашингтону придётся предпринять какие-то более серьёзные шаги, поскольку исламская республика до сих пор испытывает серьёзные трудности с поставками необходимых медикаментов и ежедневно бьёт рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Я знаю, что он пообещал снять запрет на визы для мусульман, особенно для таких стран, как Иран, но в нынешних условиях, когда иранцы даже в Турцию не могут поехать, чтобы, скажем, получить американскую визу, да и курс иранского риала к доллару подскочил, этот шаг будет скорее не реальной мерой, а показательным жестом, — цитирует журналистку Newsweek. — Это хорошее решение, но ни одну из наших проблем оно убрать не поможет, да и бремя санкций не ослабит».

Как поведала Фарин, люди на улицах тоже по-разному смотрят на ситуацию. Так, например, двое иранцев — мужчина и женщина средних лет — в беседе с ней выразили мнение, что администрации Байдена, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения, следует немедленно и без проведения каких-либо переговоров вернуть США в СВПД. Между тем, два собеседника помоложе сказали журналистке, что Иран оказался в настолько отчаянном положении, что Тегерану всё же следует согласиться на предварительные переговоры. А ещё одна девушка даже заявила Фарин, что в случае, если Вашингтон выдвинет какие-то новые требования, исламской республике будет лучше их принять; впрочем, она не уточнила, какие требования будут приемлемыми, а какие нет.

Разногласия по поводу нового президента США ощущаются и внутри семей, и в учебных заведениях, отмечается в статье Newsweek. Иранский студент Мохаммад Али Дахагын рассказал в интервью журналу, что многие его родственники, друзья и коллеги принадлежат к более консервативной части общества, особенно сильно поддерживающей действующие власти и их «революционно-шиитскую» идеологию, а потому их недовольство направлено скорее не против Вашингтона, а против президента Ирана Хассана Рухани, который «ковал» СВПД вместе с Обамой. Как подчёркивает обозреватель Newsweek, второй и последний президентский срок Рухани истекает в следующем июне, а ему на смену с большой вероятностью может прийти лидер, который уже не будет настолько охотно идти на контакт с западными странами — во всяком случае, именно такой настрой, всё сильнее укрепляющийся в политических кругах Ирана, выразил в своей речи 3 ноября Высший руководитель Ирана Али Хаменеи, заявивший, что вне зависимости от того, кто победит на выборах в США, американский «режим» обречён на «упадок», а его политика по отношению к Тегерану не изменится. По словам Дахагына, аналогичную позицию выражают и многие СМИ, включая и «полуофициальный» канал «Голос Исламской республики Иран», где в день американских выборов пускали сюжет, в котором владелец фабрики критиковал соотечественников, считающих что исход американских выборов серьёзно повлияет на ситуацию внутри страны. Иранские чиновники, согласившиеся побеседовать с корреспондентами Newsweek, также неизменно заявляли, что кандидата-фаворита у них не было, лишь подчёркивая, что США должны вернуться в СВПД и отменить свои санкции, говорится в материале журнала.

Вместе с тем, иранские СМИ и их аудитория продолжают с интересом наблюдать за разворачивающимися в США событиями, подтверждая таким образом репутацию иранцев как «хорошо осведомлённых людей, жадных до международных новостей», констатирует обозреватель Newsweek. К примеру, в иранском сегменте интернета в последнее время активно распространяется ролик, в котором отец беседует с маленьким сыном, убеждённым, что если победит Байден, то все товары подешевеют, а если Трамп — подорожают; мальчик также рассказывает, что в случае победы кандидата от демократов хотел бы получить в подарок велосипед и поездку на Гавайские острова, и даже приводит точные цифры по количеству голосов выборщиков, собранных обоими кандидатами.

Как признался в интервью Newsweek Мохаммад Али Дарагын, сам он занимает нейтральную позицию. «Я рад, что побеждает Байден, но не потому, что желаю ему победы, а потому, что в таком случае проиграет Трамп, — цитирует студента журнал. — Он наложил на нашу страну жёсткие санкции, и мы в повседневной жизни ощущаем действие этих санкций по полной программе. Некоторые лекарства не отыскать, и из-за этого многие люди подвергаются риску для жизни — к примеру, недавно в иранских соцсетях наделала шуму новость о нехватке инсулиновых шприцей-ручек, — а цены по сравнению с ситуацией четыре года назад выросли в два, в три, а кое-где и в восемь раз».

Надеясь, что смена политического климата в Вашингтоне обернётся для Ирана улучшением экономической ситуации, иранцы ещё сильнее уповают на то, что она хотя бы несколько ослабит опасения по поводу военного конфликта, которые терзают многих граждан страны ещё с прошлого, когда в Персидском заливе сложилась крайне напряжённая обстановка, пишет Newsweek. «Порой мы ощущали, что над нашей страной нависает морок войны, возникший из-за безумного решения Трампа об устранении генерала Кассема Сулеймани, — заявил корреспонденту журнала Дарагын. — Я не думаю, что у Байдена есть насчёт Ирана хорошие намерения, но ясно, что он может ослабить ограничения, например, в плане въезда в США, и договориться с иранским правительством, что может улучшить положение иранского народа».

Иранская фотограф Марьям Маджд в беседе с журналистом Newsweek выделила ещё один социальный слой, который выступал против Байдена: победы кандидата от демократов не желали отдельные богатые иранцы, которые смогли стать ещё богаче благодаря санкциям. Кроме того, по словам Маджд, часть иранцев, проживающих за рубежом, выступают против нынешних властей, а потому поддерживали Трампа, стремившегося добиться смены режима в Тегеране. Что же касается рядовых граждан страны, большинство из них всё же выступали за победу Байдена, надеясь, что тот свернёт трампов курс «максимального давления» на Иран, поведала фотограф. «Они считают это важным, поскольку верят, что политика Байдена и Демократической партии может дать надежду на возвращение США в СВПД, возобновление переговоров в формате «5+1» и восстановление Ираном своего положения в международном соообществе», — заявила она.

Как призналась Маджд в своём интервью Newsweeek, сама она не слишком верит в то, что судьба одной страны может так сильно зависеть от исхода выборов в другой, но ей было приятно наблюдать за триумфом Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, ставшей первой женщиной на этом посту. «Я за всё это время прочла много статей Харрис. Я прислушивалась к ней, поскольку она — женщина, которая перенесла много тягот. Мне нравятся женщины, которые думают о мире и равенстве», — пояснила Маджд.