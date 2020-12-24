А нас-то за что? — немецкий министр раскритиковал ответные санкции Москвы по делу Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что новые антироссийские санкции после публикации видео с расследованием Алексея Навального вводить не планируется, сообщает Frankfurter Allgemeine. Однако, по его словам, правительство Германии рассматривает расследование «как подтверждение» намеренного отравления оппозиционера. Ответные санкции России политик раскритиковал, заявив, что Германия, Франция и Швеция являлись лишь «вестниками плохих новостей».

Федеральное правительство Германии считает, что расследование международных СМИ является подтверждением того, что за покушением на оппозиционера Алексея Навального стоит правительство России. Согласно результатам расследования, 20 августа Навальный был отравлен агентами ФСБ с помощью нейротоксина из группы «Новичок». На внутреннем рейсе из Сибири 44-летнему оппозиционеру стало плохо, после экстренной госпитализации в России через два дня он был доставлен в Германию, а в берлинской клинике «Шарите» его окончательно вернули к жизни, сообщает Frankfurter Allgemeine.

По сообщениям Frankfurter Allgemeine, результаты расследования, которое называет имена восьми агентов ФСБ и возлагает на них ответственность за отравление, не являются «ни новыми, ни удивительными», заявил министр иностранных дел Хайко Маас. Правительство ФРГ, по его словам, воспринимает расследование «как подтверждение». Но никаких «новых последствий» из-за его публикации не будет. Во вторник Россия ввела санкции против Германии, Франции и Швеции. Они стали реакцией на санкции ЕС, которые подразумевали запрет на въезд нескольких высокопоставленных российских политиков, среди них заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Москва в ответ ввела запрет на въезд правительственных чиновников из трёх стран ЕС, лаборатории которых заключили, что Навальный был отравлен «Новичком». Затем это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская реакция «следует известной схеме, но не является вкладом в решение», — заявил Маас. В «деле Навального» речь идёт не о двустороннем споре между Германией и Россией, «а о серьёзном нарушении международного запрета на химическое оружие». Германия, Франция и Швеция были «лишь вестниками этой плохой новости, с которой Россия, как и прежде, не хочет разбираться». Как передаёт Frankfurter Allgemeine, ЕС также раскритиковал санкции против Германии, Франции и Швеции. В среду Еврокомиссия назвала карательные меры Москвы «неоправданными». Потому что европейские санкции, в свою очередь, основывались на «достоверных с правовой точки зрения доказательствах».

Российское правительство официально отказывается от какой-либо ответственности за нападение на Навального, пишет издание. На своей большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, однако, признался, что за Навальным следят российские спецслужбы. «Дело Навального» Путин прокомментировал следующим образом: «Если бы хотели, довели бы до конца».

Тем временем врачи берлинской клиники «Шарите» опубликовали подробный медицинский отчёт в журнале The Lancet об отравлении Навального и действии яда. Как объясняют медики, после отравления нейротоксином из группы «Новичок» Навальный впал в кому, температура тела временами опускалась до 33,5 °C. В отчёте говорится, что «Новичок» действует как органофосфаты, используемые для химической борьбы с вредителями. Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря слаженным действиям российских медиков, которым удалось сохранить его жизнь с помощью антидота атропина и искусственной вентиляции лёгких. Навальному, по оценке врачей, крупно повезло, что он остался невредимым после покушения. «Хорошее состояние здоровья до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению», — передаёт слова медиков Frankfurter Allgemeine.

В понедельник Навальный опубликовал видео телефонного разговора с предполагаемым преступником, агентом спецслужб. Он признался Навальному, выдававшему себя за помощника высокопоставленного сотрудника ФСБ, что участвовал в покушении. «Максимальная концентрация» яда была сосредоточена в трусах Навального, отмечает Frankfurter Allgemeine.