Le Figaro: в ЕС настаивают, что новый режим санкций — не копия акта Магнитского

Европейские страны приняли новый закон, в котором оговариваются принципы введения санкций в отношении тех, кто нарушает права человека. Как отмечает Le Figaro, звучало предложение назвать этот план в честь Алексея Навального, но при этом представители ЕС отрицают, что этот закон похож на акт Магнитского, принятый в США в 2012 году.

Члены Европейского союза приняли «План действий ЕС в сфере прав человека и демократии», и в его рамках европейские страны при единогласном решении смогут вводить санкции против тех, кто совершает серьёзные нарушения прав человека где-либо в мире, пишет Le Figaro.



Как уточняет издание, санкции могут быть введены в случае применения пыток, рабства, систематического сексуального насилия. Например, чиновникам попавшей под санкции страны могут запретить въезд в ЕС, заморозить их счета. И произойти такое может с любой страной мира, преследовать виновных будут тоже по всему миру.



На данный момент у Евросоюза действует отдельный режим санкций для каждой страны, особые режимы за использование химического оружия, кибератаки или терроризм. Так, например, из-за отравления Алексея Навального восемь россиян были наказаны как за использование химического оружия и попали в тот же список, что и сирийские чиновники.



По словам автора статьи, сейчас же был принят новый особый режим. Глава Еврокомиссии и вовсе предлагала отказаться от принципа единогласия, чтобы облегчить принятие санкций, но его всё же сохранили.



При этом в ЕС настаивают, что новое соглашение — это не копия акта Магнитского, который Штаты приняли в 2012 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагал дать ему имя в честь Алексея Навального, но от этой идеи лидеры отказались. Впрочем, министр иностранных дел Литвы выразил надежду, что в будущем они смогут расширить действие этого закона и на нарушения, связанные с коррупцией, как акт Магнитского.



В свою очередь, министр иностранных дел Люксембурга отметил, что принятие нового закона может звучать как предупреждение для Турции. Его поддержал и коллега из Германии, который дополнил, что люди, ответственные за нарушения прав человека, не должны быть вправе ездить за покупками в Европу, пишет Le Figaro.



Комментарии читателей на сайте Le Figaro:



Glorious: У бюрократов-технократов в ЕС один горох в голове! 4/5 всей планеты, должно быть, смеётся!



Lamiral du 60: А как насчёт нарушения прав европейцев на спокойную жизнь без вмешательства? Это их не беспокоит?



craputus: Это всё хорошо, но если они начнут с Европы, где большинство стран практикуют дискриминацию со стороны государства — «позитивную дискриминацию». Это ни много ни мало государственный расизм по отношению к коренным гражданам или позитивная дискриминация «по европейскому типу».



Citoyen de la vraie vie_: Фрексит, срочно, уйдём от диктаторов. Лучше несколько лет пострадать, чем постоянно.



Carlos14: Пустой трёп. ЕС хочет наложить санкции на Китай, Северный Вьетнам, Иран... Да он не в силах наложить санкции даже на Турцию. Как смешно.



Biker44: Если нужно единогласие стран ЕС, то можно поспорить, что ни одного решения в эту сторону никогда принято не будет... Бла-бла-бла, лишь бы очистить свою совесть.



