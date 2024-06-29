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WP опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах

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Столичная американская газета Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства.

Список опубликован на сайте газеты.

Отмечается, что на первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис.

Кроме того, среди кандидатов числятся такие личности, как губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта США Пит Буттиджич и другие.

Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Также в CNN заявили, что выступление Байдена на дебатах вызвало тревогу у демократов.

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