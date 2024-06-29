WP опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах
Список опубликован на сайте газеты.
Отмечается, что на первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис.
Кроме того, среди кандидатов числятся такие личности, как губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта США Пит Буттиджич и другие.
Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.
Также в CNN заявили, что выступление Байдена на дебатах вызвало тревогу у демократов.