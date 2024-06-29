WP опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах

Столичная американская газета Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства.

Список опубликован на сайте газеты.

Отмечается, что на первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис.

Кроме того, среди кандидатов числятся такие личности, как губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта США Пит Буттиджич и другие.

Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Также в CNN заявили, что выступление Байдена на дебатах вызвало тревогу у демократов.