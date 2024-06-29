В ФПА предлагают распространить суд присяжных на экономические преступления
Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов.
По его словам, развитие института суда присяжных идёт на пользу подзащитным.
«Статистика оправдательных приговоров в суде присяжных, по моим сведениям, в среднем достигает 20—30%. У профессиональных судей таких результатов нет», — добавил Лактионов.
Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.