В ФПА предлагают распространить суд присяжных на экономические преступления

Суд присяжных должен быть распространён на экономические преступления и дела в отношении предпринимателей.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов. По его словам, развитие института суда присяжных идёт на пользу подзащитным. «Статистика оправдательных приговоров в суде присяжных, по моим сведениям, в среднем достигает 20—30%. У профессиональных судей таких результатов нет», — добавил Лактионов. Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.