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В ФПА предлагают распространить суд присяжных на экономические преступления

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Суд присяжных должен быть распространён на экономические преступления и дела в отношении предпринимателей.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов.

По его словам, развитие института суда присяжных идёт на пользу подзащитным.

«Статистика оправдательных приговоров в суде присяжных, по моим сведениям, в среднем достигает 20—30%. У профессиональных судей таких результатов нет», — добавил Лактионов.

Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.

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