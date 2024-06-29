Bolivia: суд в Боливии дал полгода превентивного заключения мятежным генералам

Боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооружённом мятеже.

Об этом информирует телеканал Bolivia TV.

«Хуанe Хосе Суньиге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооружённом покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — говорится в сообщении.

Ранее президент Боливии Луис Арсе в разговоре с RT рассказал о том, что к попытке госпереворота причастны отставные военные.

Кроме того, он рассказал RT, что попытка госпереворота в Боливии произошла из-за лития.