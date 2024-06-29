Bolivia: суд в Боливии дал полгода превентивного заключения мятежным генералам
Об этом информирует телеканал Bolivia TV.
«Хуанe Хосе Суньиге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооружённом покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — говорится в сообщении.
Ранее президент Боливии Луис Арсе в разговоре с RT рассказал о том, что к попытке госпереворота причастны отставные военные.
Кроме того, он рассказал RT, что попытка госпереворота в Боливии произошла из-за лития.