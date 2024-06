«Очень слаб, но при этом незаменим»: почему в Европе призвали Демпартию США снять Джо Байдена с президентских выборов

Несколько членов правительства Великобритании в частном порядке призвали Демпартию США заменить Джо Байдена другим кандидатом на грядущих выборах, пишут СМИ. С аналогичным заявлением выступили и политики в ФРГ. После провального выступления Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом в США обсуждают, кто мог бы выступить в этой роли. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на несостоятельность действующего главы государства, демократам некем его заменить в оставшееся до выборов президента США время.

Несколько представителей Консервативной партии Великобритании, занимающих министерские посты в правительстве Риши Сунака, после прошедших дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в частном порядке призвали Демпартию США заменить Байдена другим кандидатом перед президентскими выборами, сообщает газета The Telegraph.

«Источники всячески призывали демократов «избавиться» от Байдена и «быстро его заменить», поскольку более молодой кандидат будет иметь заметно больше шансов на победу», — пишет издание.

В материале утверждается, что такую позицию высказали не менее трёх членов британского кабмина. Газета отмечает, что это мнение было доведено до представителей Демпартии США в «неожиданно откровенных выражениях».

В Европе не только британские политики призвали заменить Байдена после его дебатов с Трампом. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что в ФРГ представители политического класса также выразили надежду, что Демократическая партия США сменит своего кандидата перед выборами, которые должны состояться уже в ноябре.

«Демократам придётся решить на своей партийной конференции в середине августа, действительно ли они пойдут на ноябрьские выборы вместе с Джо Байденом», — приводит Der Spiegel слова уполномоченного правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Михаэля Линка.

Провальные дебаты

Первые дебаты между двумя главными претендентами на пост президента США состоялись в ночь на 28 июня в студии телеканала CNN в Атланте. По их итогам 67% зрителей присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% зрителей, следует из результатов опроса CNN.

Многие СМИ, политики, публичные личности и рядовые пользователи соцсетей отмечали, что эти дебаты стали полным провалом для Байдена: он выглядел немощным, постоянно запинался и бормотал, из-за чего его реплики было трудно понять, обрывал ответ на середине предложения и переходил к другой теме.

Целый ряд СМИ, включая Politico, NBC, New York Post, The New York Times, раскритиковали Байдена и заявили, что он более не может представлять Демпартию в качестве кандидата в президенты.

Позднее в штабе действующего главы государства заявили, что он не намерен снимать свою кандидатуру с выборов из-за неудачного выступления на дебатах с Трампом.

Несмотря на это, в американских СМИ, в том числе симпатизирующих демократам, продолжается дискуссия о том, кто может заменить Джо Байдена. Так, газета The Washington Post опубликовала свой список из десяти политиков-демократов, которые могли бы подойти на эту роль.

Первую позицию в этом перечне занимает вице-президент США Камала Харрис. При этом газета отмечает: «Проблема в том, что Харрис почти так же непопулярна, как Байден». The Washington Post пишет, что Харрис была бы для Трампа и республиканцев настолько же удобным противником, как и действующий президент, чего они не скрывают.

Другим потенциальным кандидатом, по мнению обозревателя газеты, является нынешний министр транспорта Пит Буттиджич. Однако и у него есть проблемы, так как «он не выглядит тем кандидатом, который способен решить очевидную проблему демократических кандидатов с электоратом различных этносоциальных групп, особенно темнокожим», поясняет WP.

Также не подойдёт на замену Байдену и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. The Washington Post пишет, что республиканцы непременно будут критиковать его за проблему с преступностью, которая охватила весь штат и город Сан-Франциско, мэром которого он ранее был.

«Идеальным» кандидатом для многих демократов стала бы бывшая первая леди США Мишель Обама, отмечает обозреватель WP. Однако она ни разу не высказывала каких-либо намерений по поводу участия в президентских выборах, пишет издание, и её кандидатура во многом является фантазией.

Однако в значительной мере главную проблему представляет не только отсутствие компромиссных кандидатов: правила Демпартии США делают замену Байдена как кандидата на данном этапе выборного цикла практически невозможной, отмечают СМИ. Это усугубляется тем, что ранее действующий президент практически без сопротивления выиграл партийные праймериз и был поддержан всеми делегатами.

«Для этого практически наверняка потребуется, чтобы Байден согласился отойти в сторону — его поддерживают почти все делегаты запланированного на август национального съезда Демократической партии, но даже в таком случае процесс его замены очень непрост», — констатирует The Washington Post.

Скептически к сценарию замены Джо Байдена отнёсся и Дональд Трамп. По словам миллиардера, остальные претенденты от демократов заметно уступают действующему главе Белого дома в соцопросах.

«Многие говорят, что после вчерашнего выступления Джо Байден выходит из гонки. Но на самом деле я не совсем в это верю, потому что, по данным соцопросов, он опережает всех демократов... В этих соцопросах фигурирует такое имя, как Гэвин Ньюсом. Он не может управиться с Калифорнией — один из худших губернаторов. Плохой губернатор, не способный руководить Калифорнией... С ним всё было бы просто, но показатели в соцопросах у него неважные, и рассматривается ряд других претендентов. Например, Камала. Возможно, назначение её вице-президентом — это наилучшее решение Джо Байдена, лучше некуда, потому что такого варианта не хочет никто. А я хочу. Меня бы вполне устроило. Но по соцопросам они до него (Байдена. — RT) недотягивают. Не хочу говорить что-то против себя, но замеры взяли по всем. У Мишель Обамы по соцопросам всё очень плохо, точнее ужасно... В общем, соцопросы провели по многим претендентам, и верится с трудом, но жуликоватый Джо Байден их обходит», — сказал Трамп на митинге со своими сторонниками.

В поисках компромисса

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что у британских или немецких политиков нет полномочий выдвигать требования к Демпартии США о том, каких кандидатов они должны выставлять на выборы. Однако выступление Байдена на прошедших дебатах действительно произвело «крайне негативное впечатление» на всех союзников США, добавил эксперт.

«Поведение Байдена на этих дебатах было ужасающим. Он еле стоял на ногах, отключался, забывал, с чего начал свои же высказывания, и всё прочее. Когда людям предлагают голосовать за такого лидера, это можно расценить только как издевательство, вызывающее чувство отторжения от власти», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, демократы и без подсказок из европейских столиц должны понимать, что вести Байдена на второй президентский срок не представляется возможным.

«Это будет просто оскорбительно по отношению к избирателям. Но вопрос в том, что в соответствии с положениями о выборах это достаточно сложно сделать. Не потому, что нет другого кандидата, а потому, что вокруг вышедшего на замену Байдену политика за это время не получится собрать все демократические группы и блоки, которые ранее с большим трудом преодолели разногласия, чтобы поддержать Байдена в 2019 году. Некоторым из них с политической точки зрения теперь будет выгоднее, чтобы Байден проиграл Трампу, чем чтобы появился новый кандидат от Демпартии», — пояснил политолог.

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, европейская политическая элита обеспокоена тем, что Джо Байден не сможет предотвратить победу Дональда Трампа, который не очень жалует нынешний евро-атлантический истеблишмент.

«Британский и немецкий истеблишмент прежде всего беспокоит потенциальное возвращение Трампа в Белый дом, потому что он всерьёз грозится нарушить принципы трансатлантического единства и даже задумывается о выходе Соединённых Штатов из блока НАТО. Хотя, казалось бы, консерваторы Британии должны сочувствовать своим идеологическим соратникам — американским республиканцам. Но сегодня ситуация такова, что они пытаются спасти Демократическую партию, которая им в текущем моменте представляется наиболее выгодным международным партнёром», — отметил эксперт.

Он также констатировал, что демократы без всяких советов из Лондона после дебатов поняли, что Джо Байден не является жизнеспособным кандидатом.

«Но никакие советы не помогут найти замену Байдену. Насколько это невыгодный, неудобный, непригодный профессионально кандидат, настолько же и безальтернативный. Такая парадоксальная ситуация сложилась в стане демократов, потому что любая другая кандидатура вызовет у части партийных функционеров бурную неприязнь и расколет партию на две части. Кандидат крайне неудачный, но и заменить его сейчас буквально некем», — считает собеседник RT.

Любой политик, который будет предложен на замену, не устроит какую-то часть Демпартии США, пояснил Павел Фельдман.

«Байден хорош тем, что он в той или иной мере устраивает всех демократов. Идеальной заменой до недавнего времени выглядела Мишель Обама. Уже не чужая семья для американских политических элит. Знакомая фамилия, раскрученный медийный персонаж. Плюс Барак Обама до сих пор сохраняет очень серьёзное влияние внутри Демпартии, но она сама отказалась от участия. Камала Харрис является очевидным вариантом, но и она, как считают многие демократы, не обладает должным весом для того, чтобы принять на себя эту функцию. Так что Байден, к сожалению для демократов, очень слаб, но при этом незаменим», — заключил эксперт.