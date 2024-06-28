«Выглядит и звучит ужасно»: почему демократов шокировало выступление Байдена на дебатах с Трампом

Демпартия США недовольна выступлением президента Джо Байдена на первых предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщают американские СМИ. Партийные функционеры отмечают, что Байден выглядел немощным и привлёк внимание к своим когнитивным проблемам. Эксперты отмечают, что действующий президент показал себя не с лучшей стороны, однако у Демпартии практически нет возможности найти ему замену перед президентскими выборами.

В США состоялись первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом в рамках кампании 2024 года. Они прошли в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия). Встречу между Байденом и Трампом было решено провести до того, как они получили официальный статус кандидатов на пост президента США от Демократической и Республиканской партий на соответствующих съездах.

Впервые с 1960-го в студии для дебатов не было зрителей. А микрофоны Байдена и Трампа включались, только когда им предоставлялось слово — чтобы не дать оппонентам возможность перебивать друг друга, как это было в 2020 году.

Дебаты продлились около полутора часов. За это время бывший и действующий президенты смогли высказаться по всем основным вопросам внутренней и внешней политики США.

Одним из самых ожидаемых был вопрос о ситуации на Украине: как каждый из кандидатов намерен решить проблему? Трамп заявил, что причиной украинского кризиса стали нерешительные действия Джо Байдена на посту президента США. «Если бы у нас был настоящий президент — такой, которого уважал бы Путин, он бы ни за что не вторгся на Украину», — сказал республиканец.

Он добавил, что администрация Байдена тратит на поддержку Киева баснословные деньги, при этом одержать верх в этом конфликте у Украины не получится.

«У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей, это очень печально. Они потеряли так много людей, они потеряли такие великолепные города с золотыми куполами, которым тысячи лет. И всё это из-за него и его глупых решений», — резюмировал Трамп.

В ответ Байден заявил, что под его руководством была создана широкая международная коалиция по поддержке Киева. «Я добился поддержки для Украины от 50 стран по всему миру, включая Японию и Южную Корею», — сказал демократ.

При этом Дональд Трамп заявил, что «урегулирует» конфликт на Украине в случае своей победы на выборах ещё до инаугурации 20 января 2025 года. Однако, как именно он собирается это сделать, миллиардер не пояснил.

Также политикам были заданы вопросы по ряду насущных проблем США: растущая стоимость жизни, миграционный кризис, эпидемия фентаниловой наркомании и другие. Трамп не упускал возможности напомнить о своих действиях на посту президента и обвинить Байдена в нынешнем положении дел.

По его словам, при Байдене США стали «похожи на страну третьего мира».

«По всему миру нашу страну перестали уважать. Наше руководство не уважают, Соединённые Штаты больше не уважают», — сказал республиканец.

Байден категорически отверг подобные обвинения. «Подумать только: (говорить, что. — RT) наша страна упадочная... Никогда не слышал, чтобы кто-либо из президентов говорил такие вещи... Весь мир нам завидует», — ответил демократ.

Возрастные проблемы

Согласно результатам опроса, проведённого CNN, 67% зрителей присудили победу в дебатах Дональду Трампу, тогда как Джо Байдена поддержали 33%.

СМИ и пользователи соцсетей отмечали плохое состояние демократа: он выглядел немощным, постоянно запинался и бормотал, из-за чего его ответы было трудно понять, обрывал ответ на середине предложения и переходил к другой теме.

Телеканал CNN в своей текстовой трансляции привёл мнения источников в Демпартии США, которые крайне негативно оценили выступление нынешнего главы государства. «Байден выглядит и звучит ужасно. Говорит невнятно», — сказал один источник.

В свою очередь, другой собеседник канала отметил, что «трудно выступать» за выдвижение Байдена от Демократической партии.

Издание Politico сообщило, что сотрудников штабов альтернативных кандидатов на выдвижение от Демпартии во время дебатов засыпали текстовыми сообщениями. Их просили активизировать деятельность своих подопечных, чтобы успеть заменить Байдена перед национальным съездом партии и выборами.

«Байдену нужно выходить из гонки. Это несомненно», — написал в сообщении один из крупных спонсоров Демпартии.

Самым вероятным, по мнению СМИ, кандидатом на замену Байдену является вице-президент Камала Харрис. Кроме того, такими кандидатами могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

Однако другой источник указал Politico, что выдвижение иных кандидатов возможно только при условии, что Байден сам откажется продолжать участие в выборах.

«Нам остаётся надеяться только на то, что он сам выйдет из гонки, не победит на первом внутрипартийном голосовании или же умрёт. Иначе нам конец», — пояснил политтехнолог-демократ.

При этом некоторые политики на фоне шквала критики решили высказать Байдену свою поддержку. В частности, об этом заявил губернатор Калифорнии. Когда его спросили в эфире MSNBC, должен ли Байден уйти в отставку, он сказал, что эти разговоры «бесполезны» и «не нужны».

«Нельзя же отворачиваться от человека из-за одного (неудачного. — RT) выступления. Что за партия так поступает?» — отметил Гэвин Ньюсом.

Однако в целом в Демпартии такие настроения сейчас не разделяют, отмечает Politico.

«Никто не рассчитывал, что Байден выдаст мастер-класс по дебатам, но и такого решительного провала тоже никто не ожидал. Донесение нужных мыслей, раскрытие сути, ответы на выпады оппонента, подача себя, невербальная коммуникация — со всем этим у него вышла беда», — приводит издание слова Стефани Каттер, политконсультанта Демпартии.

Другие СМИ также раскритиковали действующего главу государства. Так, телеканал NBC привёл мнение неназванного политического аналитика, назвавшего выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством» демократов и «гвоздём в политический гроб» 46-го президента США.

В свою очередь, газета New York Post написала, что его карьера окончена, а дальнейшее участие в выборах будет огромной ошибкой.

По мнению колумниста газеты The New York Times Николаса Кристофа, Байден должен выйти из президентской гонки, чтобы предотвратить победу Трампа.

Однако в штабе Джо Байдена заявили, что он не намерен идти на такой шаг из-за неудачных дебатов, сообщило издание The Hill.

«Бесконечные оговорки и путаные мысли»

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT отметил, что нынешние дебаты сыграли на руку Дональду Трампу.

«Демократическая партия в панике, так как Джо Байден представил на обозрение многомиллионной аудитории телезрителей свои старческие когнитивные проблемы. На первом плане были его бесконечные оговорки, путаные мысли и потеря нити разговора. Опросы показывают, что большинство считает победителем именно Трампа. Сейчас у Байдена и так невысокие рейтинги, а после этих дебатов отрыв Трампа ещё увеличится», — прокомментировал итоги дебатов эксперт.

Дональд Трамп и Джо Байден

globallookpress.com

© Artem Priakhin/Keystone Press Agency

Однако заменить Джо Байдена другим политиком в качестве кандидата в президенты США от Демпартии не представляется возможным, считает Дудаков.

«Реального сценария замены Джо Байдена на выборах нет, на это уже не осталось времени. Окно для регистрации участников выборов практически закрылось, попытка найти какого-то кандидата, которого можно было бы вытащить на партийном съезде в августе, приведёт к серьёзному внутрипартийному кризису. То, что об этом идут разговоры, показывает, насколько стало отчаянным положение демократов. Но всё, что им остаётся, — это продолжать тащить Байдена в полуовощном состоянии на выборы», — отметил собеседник RT.

Схожую точку зрения в разговоре с RT высказал американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

«Для Байдена прошедшие дебаты действительно были неудачными, но надо сказать, что они были далеко не худшими. Ранее он выкидывал «кренделя» и похлеще. Сейчас же он запнулся всего несколько раз, опять бормотал, но не так часто, как он это обычно делал, и не так ужасно. Тем не менее общий тренд понятен: это человек, который проиграет выборы», — уверен эксперт.

Миллиардер-республиканец сейчас уверенно обходит Джо Байдена во многих ключевых штатах, напомнил Ордуханян.

«На дебатах Байден называл Трампа лузером и неудачником, но на самом деле это он сейчас существует в этой парадигме. И это всё, конечно, видят спонсоры. Однако на данном этапе снять его с выборов будет очень-очень сложно. Это можно сделать только с его согласия. Возможно, сейчас ведутся переговоры не напрямую с ним, а с его женой Джилл Байден, чтобы она убедила его мирно уйти», — сказал политолог.

Иллюзии демократов по поводу жизнеспособности Байдена как кандидата окончательно развеялись, однако в одночасье ситуацию не исправить, считает Рафаэль Ордуханян.

«Отстранить Байдена сложно, потому что его уже выбрали выборщики Демпартии. Он должен согласиться уйти сам. Какой путь выберут в партийном руководстве, сказать сложно. В целом его судьба уже предрешена, сейчас можно обсуждать только детали, как сделать это, чтобы Демпартия окончательно не потеряла лицо. Потому что с тем, кто придёт на замену Байдену, у них вообще нет никаких шансов победить, и такая несуразная ситуация приведёт к фундаментальному кризису Демократической партии», — заключил эксперт.