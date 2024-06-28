RT в Telegram
Подпишись

CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

Короткая ссылка
По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.
CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
  • AP
  • © Gerald Herbert

Как показал опрос CNN, 67% респондентов считают, что дебаты выиграл Трамп, и только 33% присудили победу Байдену. 

В опросе приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Исследование проводили путём рассылки смс-сообщений. 

Ранее в газете Politico заявили, что в Демократической партии США рассматривают возможность замены Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах. 

По мнению российского сенатора, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, дебаты в США оказались провальными для Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить