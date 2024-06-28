CNN: 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

По данным телеканала CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу победу над действующим главой страны Джо Байденом.

Как показал опрос CNN, 67% респондентов считают, что дебаты выиграл Трамп, и только 33% присудили победу Байдену.

В опросе приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые посмотрели дебаты. Исследование проводили путём рассылки смс-сообщений.

Ранее в газете Politico заявили, что в Демократической партии США рассматривают возможность замены Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах.

По мнению российского сенатора, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, дебаты в США оказались провальными для Байдена.