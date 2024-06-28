RT в Telegram
Подпишись

Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах

Короткая ссылка
В американской Демократической партии начали рассматривать возможность замены нынешнего лидера страны Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах, пишет газета Politico.
Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах
  • AP

По данным издания, некоторые представители партии «впали в панику» из-за провала Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. 

Теперь они активно обсуждают вопрос о замене кандидата от Демократической партии, сообщили газете три источника.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — цитирует издание слова одного из них. 

Ранее сообщалось, что демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить