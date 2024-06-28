Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах
- AP
По данным издания, некоторые представители партии «впали в панику» из-за провала Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Теперь они активно обсуждают вопрос о замене кандидата от Демократической партии, сообщили газете три источника.
«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — цитирует издание слова одного из них.
Ранее сообщалось, что демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах.