Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах

В американской Демократической партии начали рассматривать возможность замены нынешнего лидера страны Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах, пишет газета Politico.

По данным издания, некоторые представители партии «впали в панику» из-за провала Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Теперь они активно обсуждают вопрос о замене кандидата от Демократической партии, сообщили газете три источника.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — цитирует издание слова одного из них.

Ранее сообщалось, что демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах.