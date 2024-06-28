CNN: демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах

Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Такое заявление сделали в CNN по итогам выступления действующего президента на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязный», — сказал один из демократов, какое-то время работавший в администрации Байдена.

Во время дебатов Трамп выразил мнение, что Байдену необходимо пройти тест на умственные способности.

Ранее в CBS сообщили, что Байден пришёл на дебаты с Трампом с проявлением простуды.

28 июня в США прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.