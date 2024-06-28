RT в Telegram
Подпишись

CNN: демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах

Короткая ссылка
Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Такое заявление сделали в CNN по итогам выступления действующего президента на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязный», — сказал один из демократов, какое-то время работавший в администрации Байдена. 

Во время дебатов Трамп выразил мнение, что Байдену необходимо пройти тест на умственные способности.

Ранее в CBS сообщили, что Байден пришёл на дебаты с Трампом с проявлением простуды.

28 июня в США прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить