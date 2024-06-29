Telegraph: британские министры призвали демократов поменять Байдена

Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства на фоне его выступления на дебатах.

Об том пишет газета Telegraph.

Согласно статье Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.

Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Также газета Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.

28 июня в США прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.