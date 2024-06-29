Telegraph: британские министры призвали демократов поменять Байдена
Об том пишет газета Telegraph.
Согласно статье Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.
Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.
Также газета Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.
28 июня в США прошли первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.