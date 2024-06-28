Президент Боливии Луис Арсе прокомментировал попытку госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе прокомментировал в разговоре с RT попытку госпереворота в стране.

«В любом госперевороте имеют значение интересы... Это практически константа во всех переворотах, через которые мы прошли, которые я помню. Переворот 71-го года, 79-го, 80-го, переворот 2019-го года. Во всех этих случаях предпосылкой были экономические аспекты. В недавнем случае это было из-за лития. Мы сейчас ведём переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на проект, связанный с литием, от 2019 года», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в стране выросло до 14.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку госпереворота в стране.

Министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил американских дипломатов в подготовке «мягкого госпереворота». Как полагают эксперты, мятеж военных мог быть спровоцирован именно США. Вашингтон заинтересован в смене нелояльного ему руководства Боливии и давно стремится получить контроль над месторождениями лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.

В начале июня лидер Боливии Луис Альберто Арсе Катакара обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.