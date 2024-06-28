Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14
Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в стране выросло до 14.
«Ранены 14 человек, некоторых прооперировали», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Также в российском МИД заявили, что Россия осуждает попытку государственного переворота, предпринятую в Боливии.
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