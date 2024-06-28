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Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14

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Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в стране выросло до 14.

«Ранены 14 человек, некоторых прооперировали», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Также в российском МИД заявили, что Россия осуждает попытку государственного переворота, предпринятую в Боливии.

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