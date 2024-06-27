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Россия осудила попытку военного переворота в Боливии

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Правительство России осуждает попытку государственного переворота, предпринятую в Боливии.
Россия осудила попытку военного переворота в Боливии
  • AP

Об этом сообщается в официальном заявлении МИД России.

«Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе», — подчеркнули представители внешнеполитического ведомства.

Также МИД России предостерёг от попыток деструктивного вмешательства других государств во внутренние дела Боливии и Латинской Америки.

Ранее МВД Боливии заявило, что мятежный генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.

 

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