Россия осудила попытку военного переворота в Боливии
- AP
Об этом сообщается в официальном заявлении МИД России.
«Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе», — подчеркнули представители внешнеполитического ведомства.
Также МИД России предостерёг от попыток деструктивного вмешательства других государств во внутренние дела Боливии и Латинской Америки.
Ранее МВД Боливии заявило, что мятежный генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.
Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.