Россия осудила попытку военного переворота в Боливии

Правительство России осуждает попытку государственного переворота, предпринятую в Боливии.

Об этом сообщается в официальном заявлении МИД России.

«Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе», — подчеркнули представители внешнеполитического ведомства.

Также МИД России предостерёг от попыток деструктивного вмешательства других государств во внутренние дела Боливии и Латинской Америки.

Ранее МВД Боливии заявило, что мятежный генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.