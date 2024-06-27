Лавров осудил попытку госпереворота в Боливии

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку госпереворота в стране.

«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчёркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров подтвердил солидарность России с Боливией и подтвердил приверженность всем договорённостям, которых удалось достичь в ходе встречи президентов стран в июне в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии, где произошла попытка государственного переворота, не поступало.

В стране задержали троих военачальников.

Также сообщалось, что генпрокуратура Боливии обвиняет генерала Хуана Хосе Суньигу в терроризме.