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«Турпомощь»: обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии не поступало

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что обращений от российских туристов на фоне ситуации в Боливии не поступало.
«Турпомощь»: обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии не поступало
  • AP

«В ассоциацию «Турпомощь» обращений по данной теме от российских туристов не поступало. Туристов в Боливии немного. Беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем российским гражданам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать места проживания без крайней необходимости и избегать посещения мест скопления людей. В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефону консульской помощи», — пояснили в ассоциации.

Кроме того, специалисты напомнили о мобильном приложении «Помощник Туриста», где можно найти необходимые контакты российских и зарубежных организаций и своевременно получать push-уведомления о ЧС.

Ранее министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что ситуация в вооружённых силах страны после попытки госпереворота находится под полным контролем.

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