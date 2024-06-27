«Инструмент смещения нелояльной верхушки»: какие силы могли стоять за военным мятежом в Боливии

В Боливии успешно предотвращена попытка государственного переворота. Мятеж подняло военное командование республики, мотивируя свои действия стремлением «вернуть Родину». Однако бунтовщики не достигли своих целей и в итоге были задержаны. Попытка госпереворота произошла на фоне протестов из-за проблем с поставками топлива, которые фактически поддержали США. Накануне выступления военных МИД Боливии сделал предупреждение американскому посольству о недопустимости вмешательства в дела республики. Ранее министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил американских дипломатов в подготовке «мягкого госпереворота». Как полагают эксперты, мятеж военных мог быть спровоцирован именно США. Вашингтон заинтересован в смене нелояльного ему руководства Боливии и давно стремится получить контроль над месторождениями лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.

Власти Боливии сообщили о стабилизации обстановки в стране после попытки государственного переворота. Как заявил журналистам министр обороны страны Эдмундо Новильо, многие граждане были напуганы тревожными событиями в центре Ла-Паса, но в настоящее время ситуация в стране и армии находится под полным контролем законных властей.

«Хотел бы сообщить всем вам, что всё под контролем, нет причин для беспокойства, мы принимаем все необходимые меры безопасности. Военные подразделения, крупные и небольшие, получили распоряжения завтра вернуться к их обычным обязанностям... Граждане должны иметь все гарантии безопасности со стороны государства и могут вернуться к привычной деятельности», — цитирует Новильо газета Los Tiempos.

В свою очередь, президент Боливии Луис Арсе поблагодарил жителей страны, общественные организации и лидеров дружественных государств за поддержку законного руководства республики.

Солидарность с лидером и правительством Боливии выразили Россия, Китай, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Куба, Никарагуа, Мексика, Панама, Перу, Иран, ООН, Организация американских государств и Евросоюз.

МИД РФ осудил попытку военного переворота и выразил «непоколебимую поддержку» Луису Арсе. Российское внешнеполитическое ведомство призвало сплотиться «все конструктивные политические силы» и отметило неприемлемость «деструктивного иностранного вмешательства».

«Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в Латиноамериканском регионе. Мы солидарны с братской Боливией — нашим надёжным стратегическим партнёром», — говорится в заявлении МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Боливии скорейшего восстановления спокойствия и указал на недопустимость внешнего вмешательства в её дела.

«Это внутреннее дело Боливии, здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет. Но очень важно, конечно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в Боливии», — сказал представитель Кремля в комментарии журналистам.

Открытое вмешательство

Напомним, попытка государственного переворота в Боливии произошла днём 26 июня. Группа военнослужащих с применением бронетехники заняла площадь Мурильо в центре Ла-Паса, где расположены здания правительства и парламента. В момент ввода войск Луис Арсе проводил встречу с членами кабинета министров. Мятежники ворвались в здание правительства и попытались привлечь на свою сторону полицию, но потерпели неудачу.

Президент Боливии призвал граждан выйти на улицы, и в итоге бунтовщики согласились сложить оружие. Также Луис Арсе поменял командующих армией, Военно-морскими силами, ВВС страны и отдал приказ всем военнослужащим вернуться в свои подразделения. О погибших не сообщается. По данным властей, девять человек получили огнестрельные ранения.

Задержанный мятежный генерал Хуан Хосе Суньига

AP

© Juan Karita

Как рассказал в ходе пресс-конференции министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо, главными виновниками мятежа являются бывший главнокомандующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Суньига и экс-командующий ВМС страны Хуан Арнес Сальвадор. Поздним вечером 26 июня оба бунтовщика были представлены журналистам.

Глава МВД подчеркнул, что войска под руководством Суньиги и Сальвадора не проводили каких-либо учений. Их целью было свержение демократически избранного правительства. Поэтому ведомство намерено добиваться строгого осуждения военачальников за совершённые преступления.

Расследованием попытки госпереворота занимается Генеральная прокуратура Боливии. Она собирается привлечь к ответственности Суньигу, Сальвадора, военачальников, которые разрешили вывести войска из казарм, и офицеров, присутствовавших на площади Мурильо. Арестованы по меньшей мере десять человек, причастных к попытке переворота.

О мотивах мятежников пока известно немного. До задержания Суньига говорил, что намерен арестовать экс-президента Эво Моралеса и «вернуть Родину» гражданам. Также он требовал освободить оппозиционных военачальников и политиков, в том числе Жанин Аньес, которая занимала должность и. о. президента страны в 2019—2020 годах.

Отметим, что Аньес пришла к власти после отставки Моралеса. Решение сложить президентские полномочия Моралес назвал следствием госпереворота, за которым стоят США. Аньес собиралась баллотироваться на пост главы государства, но в марте 2021 года суд арестовал её по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Сейчас женщина находится в заключении. К слову, она осудила нынешнюю попытку военных поменять руководство Боливии.

В беседе с RT эксперт по Латинской Америке, советник по международным делам президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых обратил внимание на определённые параллели между событиями, которые предшествовали отстранению Моралеса, и мятежом генерала Суньиги. По мнению эксперта, обе попытки госпереворота не обошлись без «целенаправленных действий США».

«Нетрудно заметить общие черты нынешнего мятежа с тем, что происходило в Боливии в 2019 году, когда Моралес был вынужден подать в отставку. Всё начиналось с протестов, затем появлялись неприемлемые для законных властей политические требования, и всегда свою лепту вносили американцы, открыто вмешиваясь в дела Боливии», — сказал Бурых.

Эксперт напомнил, что попытка госпереворота с участием военных произошла на фоне протестов из-за перебоев в поставках топлива. При этом, как отметил Бурых, власти США и американское посольство их фактически поддержали.

Военные в центре Ла-Паса

AP

© Juan Karita

За день до госпереворота МИД Боливии вызвал поверенную в делах США Дебру Эвию, предупредив о недопустимости вмешательства сотрудников посольства в дела республики. Стоит добавить, что ещё в середине июня министр экономики Боливии Марсело Монтенегро уличил Вашингтон в планах подготовки «мягкого госпереворота». Однако американское посольство отвергло эти обвинения.

«Американское посольство в нелояльных США странах по возможности предпринимает усилия по раскачиванию ситуации с целью смены режима. Боливия — не исключение. Тем более штат посольств США всегда состоит из кадров, имеющих подобный опыт. Скорее всего, американские дипломаты подхватили волну возмущения из-за перебоев с топливом и подговорили военных на мятеж. К сожалению, военачальники латиноамериканских стран и Боливии нередко находятся в контакте с разведслужбами и дипломатами США или напрямую подчиняются им, изменяя присяге. У Вашингтона богатая практика использования военных как инструмента смещения нелояльной политической верхушки», — пояснил Бурых.

Фактор лития

В разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской связал попытку госпереворота с взвешенной внешней политикой Боливии и её дружественными отношениями с РФ. В частности, Боливия рассчитывает на вступление в БРИКС и планирует продолжить укреплять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике и промышленности.

В начале июня президент Боливии стал одним из участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на полях которого он провёл встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Оба лидера пришли к мнению о том, что у стран большие перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в разных отраслях экономики.

По словам Лидовского, одним из важнейших совместных проектов России и Боливии является строительство промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестором выступает российская компания «Ураниум Уан Груп», входящая в состав «Росатома».

Президент Боливии Луис Арсе

AP

© Juan Karita

«Литий обладает уникальными свойствами, которые необходимы для производства разнообразной электроники, лазерной техники, аккумуляторов и другой крайне востребованной промышленной продукции. При этом Боливия — самая богатая страна в мире по запасам этого металла. Запуск взаимовыгодного проекта для России и Боливии был воспринят американским капиталом как поражение», — подчеркнул Лидовской.

Как говорится в материалах «Росатома», совместный российско-боливийский проект позволит создать «полноценную цепочку производства — от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта». Новое предприятие будет производить 25 тыс. т карбоната лития в год «с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ». «Росатом» вложит в комплекс $600 млн.

Лидовской считает, что США будут пытаться помешать реализации российско-боливийского проекта, так как американские бизнес-круги стремятся овладеть ценными полезными ископаемыми Боливии. В связи с этим эксперт допускает возникновение новых «опасных инцидентов». В то же время Лидовской уверен, что действующее руководство Боливии получило важный опыт борьбы с военными мятежами.

«Сейчас Арсе проведёт ревизию существующих армейских кадров, чтобы исключить в будущем возможность удара в спину. После мятежа его популярность в обществе, скорее всего, только увеличится. С опорой на народ он сможет продолжить политику сближения с Россией, Китаем и интеграцию в БРИКС», — подытожил Лидовской.