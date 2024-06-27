Президент Боливии обратился к нации с заявлением о попытке госпереворота

Боливийский лидер Луис Арсе в обращении к нации после штурма военными президентского дворца призвал граждан выступить против переворота и в поддержку демократии.

По его словам, национальное правительство, все его министры и вице-президент полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота.

«Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота и в пользу демократии», — цитирует Арсе издание Deber.

Президент Боливии добавил, что не может допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев.

Ранее Боливия призвала международное сообщество поддержать законные власти страны.

Также шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии.