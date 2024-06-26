Боливия призвала международное сообщество поддержать законные власти страны
Соответствующий призыв содержится в заявлении, распространённом Министерством иностранных дел Боливии.
«Мы призываем международное сообщество и жителей Боливии проявить уважение к демократическим ценностям и поддержать законное правительство президента Луиса Арсе», — приводит текст документа ТАСС.
Ранее экс-президент страны Эво Моралес обвинил бывшего командующего армией Хуана Хосе Суньигу в попытке государственного переворота. Сообщалось, что на территорию президентского дворца в Боливии въехал танк.