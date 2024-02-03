«Тяжелее всего придётся бюджетникам»: эксперты — о протестах в Аргентине из-за реформ президента Милея

В последние дни в Буэнос-Айресе проходят масштабные протесты против пакета реформ, инициированных новым президентом страны Хавьером Милеем. Демонстранты скандируют «Родина не продаётся» и вступают в столкновения с полицией. Проект реформ Милея предусматривает приватизацию государственных активов, отказ от регулирования цен и существенное сокращение бюджетных расходов. По мнению экспертов, реализация мер, предложенных главой государства, приведёт к падению уровня жизни населения. В связи с этим политологи не исключают дальнейшей радикализации протестов.

В Аргентине прошла очередная акция протеста вблизи Национального конгресса. Митингующие вступили в столкновения с правоохранителями, забрасывали их камнями, поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным местных СМИ, в результате недавних беспорядков получили ранения 15 человек.

Власти Буэнос-Айреса пригрозили привлечь демонстрантов к уголовной ответственности. Соответствующее распоряжение отдал мэр аргентинской столицы Хорхе Макри, назвавший митингующих «преступниками».

«Они (демонстранты. — RT) преступники. Я дал указания министерству безопасности, министру юстиции и прокурору Буэнос-Айреса возбудить уголовные дела в отношении всех лиц и организаций, которые принимали участие в агрессии и уничтожении собственности города. Кроме того, мы потребуем компенсации ущерба, нанесённого карманам всех налогоплательщиков Буэнос-Айреса», — написал Макри в соцсети X.

На данный момент новый президент Аргентины Хавьер Милей не комментирует протесты. По информации местной газеты La Nation, в ближайших планах главы государства отпраздновать день рождения супруги и отправиться в первое зарубежное турне, в ходе которого он должен посетить Иерусалим и Рим.

Как сообщает испаноязычный портал RT, протестующие скандировали «Родина не продаётся». Причиной массовых выступлений стал резонансный пакет из 300 реформ, инициированный либертарианцем Милеем. Для принятия законопроекта под названием «Основы и отправные точки для свободы аргентинцев» глава государства должен получить одобрение нижней палаты конгресса и сената.

В поддержку законопроекта проголосовали 144 депутата, 109 выступили против. Однако парламентарии нижней палаты ещё не завершили работу. В частности, на 6 февраля запланировано рассмотрение отдельных статей документа.

Тем не менее итоги голосования канцелярия президента восприняла как победу, опубликовав сообщение, в котором поблагодарила законодателей, принявших сторону Милея, несмотря на идейные разногласия.

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«Канцелярия президента приветствует положительное голосование депутатов, которые в целом одобрили законопроект «Основы и отправные точки для свободы аргентинцев», и выражает особую благодарность за сотрудничество депутатам и главам соответствующих блоков Кристиану Ритондо, Мигелю Анхелю Пичетто и Родриго де Лоредо, которые, несмотря на наши разногласия, способствовали продвижению законопроекта», — заявили в канцелярии.

Напомним, «Основы и отправные точки для свободы аргентинцев» предусматривает радикальные меры по либерализации экономики страны. Речь идёт о приватизации государственных предприятий, налоговой амнистии, отмене экспортных ограничений, отказе от регулирования цен и невмешательстве правительства в винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и ряд других секторов.

Также пакет реформ предполагает серьёзное ужесточение законодательства о протестах, значительное урезание бюджетных расходов, узаконивание 12-часового рабочего дня, сокращение отпуска по беременности и уходу за ребёнком и иные меры, уменьшающие социальные обязательства государства.

При этом в «Основы и отправные точки для свободы аргентинцев» не вошли предвыборные обещания Милея упразднить Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо в пользу доллара США. Впрочем, как отмечает президент, данный пакет реформ является первым шагом на пути модернизации экономики и системы госуправления Аргентины.

Отметим, что в ходе дебатов правительство отозвало около половины статей. Однако они в основном касались экономических реформ и наказания организаторов и участников митингов.

Протесты в Буэнос-Айресе

Судьбу резонансного законопроекта Милея окончательно решит сенат, который начнёт его рассмотрение 15 февраля. В верхней палате либертарианцам принадлежит только 7 из 72 мест. Как сообщает La Nation, президенту придётся удвоить усилия, чтобы получить благосклонность большинства сенаторов.

RT обсудил с экспертами задачи, которые ставит перед собой Милей, намереваясь добиться принятия закона, а также возможные последствия массовых выступлений против реформ.

— В чём стратегический смысл весьма либеральных реформ Милея и почему они вызвали такое сопротивление в аргентинском обществе?

Директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Ян Бурляй:

— Реформы Милея вписываются в либертарианскую идеологию и «рецепты», которые всем развивающимся странам навязываются МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями, которые в той или иной степени подконтрольны США.

Если коротко, то «рецепты» сводятся к тому, что цены должны быть отпущены в свободное плавание, государство должно сократить бюджетные расходы, уменьшить торговые барьеры и провести масштабную приватизацию. Более того, всегда повышаются прямые и косвенные налоги, которые «спрятаны» в ценах на товары.

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На практике такие меры способствуют сокращению дефицита госбюджета и повышают возможности государства расплачиваться по займам. Аргентина, я напомню, является крупным должником МВФ и в последние годы фактически балансирует на грани дефолта.

Однако среди населения, в том числе трудящегося, такие меры вряд ли могут быть популярными. Либеральные реформы Милея однозначно приведут к очередному скачку цен на товары широкого потребления и снижению доходов граждан. Собственно, это и стало причиной выступлений.

Аргентина переживает примерно то же самое, что было в 1990-е годы в России. Страна лишена иных источников поддержания экономики, кроме внешних займов. Логика Милея в том, что он стремится не допустить банкротства. В противном случае никто не будет больше занимать Аргентине.

Вместе с тем, на мой взгляд, Милей допускает ошибку, закрывая возможность развития более тесных отношений с Россией, Китаем и странами БРИКС, которые могли бы стать инвесторами в аргентинскую экономику и открыть рынки для большего количества аргентинских товаров.

Эксперт по Латинской Америке, советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых:

— Объявленная Милеем либерализация будет выражаться в массовом обнищании населения. Тяжелее всего придётся бюджетникам, в том числе пенсионерам, и сельхозпроизводителям, которые лишатся прежних объём льгот и дотаций от государства.

Столкновения полиции с протестующими

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Многим домашним хозяйствам и предприятиям в Аргентине придётся рассчитывать исключительно на собственные силы. В такой ситуации каждый будет стремиться урезать издержки, будут сокращения рабочих мест, сильно пострадают нетрудоспособные люди.

В то же время в такой «шоковой терапии» есть определённый смысл. Это оздоровление экономики, высвобождение бюджетных средств для погашения задолженностей перед МВФ, привлечение иностранных инвестиций. При этом «Основы и отправные точки для свободы аргентинцев» — это далеко не полный перечень реформ, которые планирует реализовать Милей.

Я не исключаю, что новый лидер Аргентины действительно полностью заменит песо на доллар, как он обещал до избрания. Данный шаг способен стабилизировать финансовую систему, но чреват частичной потерей суверенитета.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

— Милей рассчитывает на гораздо более активную работу экономики и максимально возможное «освобождение» бюджетов. Эту логику понять можно. Но нет никакой уверенности, что либеральный курс нового президента принесёт результаты, в том числе в долгосрочной перспективе.

Президент Аргентины Хавьер Милей

© Guido Piotrkowski/picture alliance via Getty Images

Вопрос и в той цене, которую придётся платить людям. В Аргентине бедными считаются половина населения, и реформы Милея сделают их жизнь ещё хуже. После сокращения бюджетных расходов, которого добивается новый президент, малоимущие семьи смогут рассчитывать на минимальную поддержку государства. При этом благополучные слои общества станут богаче, получив больше возможностей для развития бизнеса и эксплуатации человеческих ресурсов. Аргентинцев ожидают тяжёлые испытания, и далеко не все смирились с этой мыслью.

— Могут ли протесты в Аргентине привести к серьёзным политическим потрясениям в стране и как они отразятся на положении Милея?

Директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Ян Бурляй:

— Вполне вероятно, что из-за болезненных для аргентинцев реформ протесты будут только расширяться и радикализироваться. В Аргентине сильные профсоюзы, находящиеся к тому же под контролем перонистов — идейных противников Милея.

При таком негативном сценарии президент вряд ли сможет реализовать другие громкие предвыборные обещания. В конечном итоге обстановка может настолько накалится, что Милею лаже придётся досрочно уйти с поста президента.

Не стоит забывать, что в Аргентине особую политическую роль всегда играли вооружённые силы. В критической ситуации они могут занять нейтралитет, встать на сторону Милея или, наоборот, подавить выступления — такое в истории Аргентины уже было.

Эксперт по Латинской Америке, советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых:

— С моей точки зрения, масштаб протестов будет зависеть от того, насколько активно правительство Милея будет реализовывать свои планы. Чем большую часть населения затронут его реформы, тем шире будет размах выступлений.

Пока ситуация не выглядит угрожающей для Милея. Он совсем недавно вступил в должность и пользуется определённым кредитом доверия, особенно среди молодёжи, которая, можно сказать, обеспечила ему победу во втором туре. Однако обстановка для нового президента может резко ухудшиться, если оппозиция в конгрессе будет оказывать ему более серьёзное сопротивление.

Поджоги мусорных баков в Буэнос-Айресе

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

— Мне кажется, что Милей хочет заставить аргентинцев прыгнуть через «пропасть», которая появилась ещё 1990-е годы. Но, как мне представляется, прочную экономику такими экстренными мерами не создать. К мобилизации, которую хочет Милей, явно не готово и само общество. Да, люди проголосовали за Милея, но при этом они не соглашались терпеть издержки либерального курса.