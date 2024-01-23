Президент Аргентины подготовил более 300 «шоковых» реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что подготовил более 300 «шоковых» реформ.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о подготовленных главой страны 300 поправках к законам и нормативным актам. Так, например, среди них есть запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен, узаконивание 12-часового рабочего дня, сокращение отпуска по беременности и уходу за ребёнком и так далее.

Отдельно Милей прописал поправки о невмешательстве правительства в ряд отраслей: винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

Ранее Милей заявил, что проведёт референдум, если парламент отвергнет его реформы.