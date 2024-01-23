Президент Аргентины подготовил более 300 «шоковых» реформ
- AP
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Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о подготовленных главой страны 300 поправках к законам и нормативным актам. Так, например, среди них есть запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен, узаконивание 12-часового рабочего дня, сокращение отпуска по беременности и уходу за ребёнком и так далее.
Отдельно Милей прописал поправки о невмешательстве правительства в ряд отраслей: винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
Ранее Милей заявил, что проведёт референдум, если парламент отвергнет его реформы.