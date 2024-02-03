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Власти Аргентины хотят привлечь протестующих к ответственности за вандализм

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Участников антиправительственных акций в Аргентине хотят привлечь к уголовной ответственности за нанесение ущерба имуществу Буэнос-Айреса. О таком намерении сообщил мэр города Хорхе Макри.
Власти Аргентины хотят привлечь протестующих к ответственности за вандализм
  • © AP Photo/Natacha Pisarenko

Согласно опубликованному Макри в социальной сети X сообщению, он уже дал соответствующие указания министрам безопасности и юстиции, а также прокурору Буэнос-Айреса.

Свою публикацию Макри сопроводил фотографиями, на которых участники манифестаций разбирают брусчатку. Также во время беспорядков кто-то поджёг мусорный бак. Макри отметил, что власти города будут требовать компенсации причинённого ущерба.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции применили газ в отношении собравшихся у здания конгресса в Буэнос-Айресе протестующих.

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