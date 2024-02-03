Полиция применила газ в отношении протестующих у здания конгресса Аргентины

Сотрудники полиции применили газ в отношении протестующих, которые вновь собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен протестующих пришли к конгрессу после решения депутатов поддержать реформы президента Аргентины Хавьера Милея. Тогда экипированные подразделения полиции с щитами и палками прибыли на место.

Протестующие бурно отреагировали на появление правоохранителей и начали выкрикивать ругательства. Тогда полицейские начали теснить небольшую группу людей, которые стояли у самого тротуара, применив газ.

Сообщается, что там было много пожилых людей, некоторым из них стало плохо, одной женщине вызвали врача.

Телеканал C5N сообщил, что во время вчерашнего протеста 15 человек получили ранения.