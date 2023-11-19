Перонист против мини-Трампа: в Аргентине стартует второй тур президентских выборов

В воскресенье в Аргентине пройдёт второй тур выборов президента. За пост главы государства борются выдвиженец от правящей коалиции Серхио Масса и оппозиционер-либертарианец Хавьер Милей, получивший за свою эксцентричность прозвище «мини-Трамп». В первом туре небольшое преимущество в голосах было на стороне Массы. Вместе с тем эксперты оценивают шансы его соперника как высокие из-за популистской программы, предполагающей радикальные меры по обузданию инфляции и сокращению налогов, а также ликвидации Центробанка. Кроме того, Милей грозит отказом от запланированного вступления Аргентины в БРИКС, что, по мнению его соперника, будет большой ошибкой.

В воскресенье, 19 ноября, в Аргентине пройдёт второй тур президентских выборов. Гражданам республики предстоит решить, кто из двух кандидатов будет возглавлять страну в течение следующих четырёх лет.

За высший политический пост борются выдвиженец от правящей коалиции «Союз ради родины», нынешний министр экономики Серхио Масса и оппозиционный депутат Национального конгресса Аргентины Хавьер Милей.

В преддверии выборов опросы общественного мнения не выявили явного лидера. В ходе первого тура, прошедшего 22 октября, Масса получил более 36% голосов, Милей — 30%, а его ближайший конкурент — экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич — менее 24%.

Одновременно с первым туром голосования за кандидатуру президента в Аргентине прошли парламентские выборы. «Союз ради родины» сохранил относительное большинство в обеих палатах Национального конгресса: в палате депутатов правящая коалиция получит 108 из 257 мест, в сенате — 34 из 72.

Аргентинский Трамп

Как отметили опрошенные RT эксперты, лейтмотивом президентской кампании в Аргентине стал дискурс о способах преодоления тяжёлого экономического кризиса: уровень бедности в стране превысил 40%. По данным аналитиков, опрошенных ранее Центробанком республики, к концу 2023-го годовая инфляция может достичь 150%. В свою очередь, агентство Bloomberg даёт более негативную оценку, подводя инфляционный прогноз к отметке выше 180%. Помимо инфляции в Аргентине существует ещё одна серьезная экономическая проблема — внешний долг страны. МВФ ожидает, что в 2023 году он вырастет до 89,5% ВВП республики.

«Трагедия Аргентины состоит в том, что страна по-прежнему не оправилась от глобального финансового кризиса 1998 года, который привёл к обрушению производственного сектора и подсаживанию экономики страны на программы МВФ. С тех пор Аргентина балансирует на грани дефолта, а население страдает от безработицы и постоянно растущих цен практически на все товары», — заявил в беседе с RT эксперт по Латинской Америке, советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.

По его словам, в последние годы правительство Аргентины безуспешно пытается обуздать непрерывно растущую инфляцию, которая не позволяет выстроить адекватную систему кредитования предприятий и граждан. Сами жители Аргентины стараются как можно больше наличности вкладывать в доллары, что также не способствует выправлению финансовой ситуации, пояснил аналитик.

«Простые граждане страдают и от так называемого двойного курса доллара. Имеется в виду официальный курс, который устанавливается Центробанком, и фактический, который принят на чёрном рынке. Если менять песо на доллары через банки, то придётся соблюдать весьма жёсткие лимиты. У спекулянтов на улице ограничений нет, но и курс примерно в два-три раза выше. Естественно, аргентинцы очень устали от всех этих проблем и на этом фоне популярность стали набирать новые политики», — добавил Бурых.

Хавьер Милей на митинге перед сторонниками

AP

© Rodrigo Abd

По словам эксперта, значительная часть аргентинцев связывает надежды на перемены с фигурой 53-летнего оппозиционера Хавьера Милея, который за эксцентричную манеру поведения получил прозвище «мини-Трамп».

В молодости он был рок-музыкантом, в разные годы работал преподавателем, старшим экономистом банка HSBC и советником генерала Антонио Бусси. С 2021 года он — депутат аргентинского парламента в составе оппозиционной коалиции «Свобода наступает». Себя Милей позиционирует как экономиста либертарианских убеждений, противника государственного регулирования, коммунизма и социализма.

Одним из символов своей предвыборной кампании Милей выбрал жёлтое полотно с изображением свернувшейся в клубок гремучей змеи и лозунгом «Не наступай на меня». Политик выступает за упразднение Центрального банка и многих министерств, а также за отказ от национальной валюты в пользу доллара США. Милей настаивает на том, что бюджетные расходы наряду с налогами должны быть существенно сокращены.

По словам политика, в отличие от других кандидатов он предлагает долгосрочную экономическую программу, рассчитанную на 35—50 лет. В краткосрочной перспективе «мини-Трамп» обещает побороть инфляцию. Самым простым и действенным рецептом её обуздания, как утверждает Милей, является полный переход на расчёт в долларах США — в таком случае у властей не будет соблазна включать печатный станок. Эмиссию песо политик называет мошенничеством.

Помимо долларизации, залог экономического ренессанса Аргентины либертарианец видит в обеспечении максимальной свободы торговли.

На внешнеполитическом контуре наиболее приоритетными партнёрами республики, как считает Милей, должны быть США и Израиль. Кандидат в президенты заявлял, что не намерен способствовать развитию межгосударственных отношений с Россией, Китаем, Бразилией и потому в случае избрания готов отозвать уже одобренную заявку на вступление Аргентины в БРИКС.

В комментарии RT директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Ян Бурляй заявил, что нарочито радикальная риторика Хавьера Милея направлена на привлечение голосов молодёжи, представителей бизнеса и колеблющихся слоёв общества.

«У Милея очень хорошие политтехнологи. Они выстраивают образ рубахи-парня, политика, готового предпринимать резкие, нестандартные меры в духе того, что можно назвать анархо-капитализмом. Я думаю, что такой поход привлекает молодую аудиторию (в Аргентине право голоса наступает с 16 лет. — RT) и может импонировать людям, которые жаждут перемен, сомневаются в том, что Серхио Масса сможет стабилизировать инфляцию хотя бы на двузначной отметке», — рассуждает Бурляй.

Шествие против министра экономики Серхио Массы и Хавьера Милея

Legion-Media

© Mariana Nedelcu / SOPA Images/Sipa USA

При этом, как полагает эксперт, образ рубахи-парня не отменяет того, что Милей остаётся политиком, сведущим в экономических вопросах. По мнению дипломата, отказ от песо не лишён экономического смысла и действительно способен обуздать инфляцию. Вместе с тем долгосрочные последствия тотальной долларизации могут оказаться весьма неоднозначными.

«Милей и его сторонники ссылаются на пример Эквадора, который отказался от нацвалюты в 2000 году. Эта мера лишила правящие классы возможности в любом удобном случае прибегать к услугам станка для печатания местной валюты. Инфляцию в Эквадоре удалось существенно сократить. Однако главных экономических проблем страны долларизация не решила. К тому же такая предельно жёсткая привязка к доллару всегда влечёт за собой частичную потерю суверенитета», — констатировал эксперт.

«Путь в неизвестность»

Проводником нынешней экономической политики является второй кандидат в президенты — левоцентрист Серхио Масса. Идеологически министр близок к перонистскому движению, которое традиционно опирается на рабочих и бедные слои населения, заявил Ян Бурляй.

«Союз ради родины», выдвиженцем которого является Серхио Масса — перонистская партия. Её идейную основу составляют принципы, сформулированные генералом Хуаном Пероном, который был президентом в 1946—1955 и 1973—1974 гг. При нём развились социальные программы, а на внешнеполитической арене Аргентина придерживалась нейтралитета, стараясь выстраивать хорошие отношения со всеми странами», — пояснил дипломат.

Также по теме «Переосмыслить глобальные отношения»: президент Аргентины поддержал предложения Путина по улучшению связей внутри БРИКС Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина по улучшению связей внутри группы БРИКС....

Программа 51-летнего Массы предусматривает продолжение политики широкого вмешательства государства в экономическую жизнь Аргентины. Кандидат в президенты обещает создать новые рабочие места, сохранить бесплатное высшее образование и действующие льготы.

Пополнять казну Масса предлагает за счёт развития промышленности, нефтегазового сектора и увеличения экспортной выручки, что должно привлечь больше долларов в страну. В случае победы политик пообещал сформировать правительство национального единства, в которое будут включены представители оппозиции.

Как полагают эксперты, Масса не станет отказываться от сотрудничества с МВФ, с которым в 2022 году было достигнуто соглашение о рефинансировании задолженности в $44 млрд. Однако политик будет добиваться более приемлемых условий для Аргентины.

В области внешней политики Масса придерживается курса покидающего президентский пост левоцентриста Альберто Фернандеса, запустившего процесс интеграции Аргентины в ряды БРИКС. Согласно текущим планам, республика должна официально вступить в сообщество 1 января 2024 года. Отказ от членства в БРИКС, по мнению Массы, стал бы большой ошибкой.

Как заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, если Масса проиграет, то, скорее всего, Аргентина откажется от членства в БРИКС. В целом политика Буэнос-Айреса станет более прозападной, но радикальных перемен не претерпит.

«Многие в Аргентине говорят, что вопрос вступления в БРИКС решится на президентских выборах. Я думаю, что это именно так, и в случае победы Милея Буэнос-Айрес откажется присоединяться к объединению. При нём заметно потеплеют отношения с США, особенно если Овальный кабинет в Белом доме вновь займёт Трамп. Тем не менее маловероятно, что Аргентина рассорится с Россией и Китаем. Это не в её интересах и не в её политических традициях», — рассуждает Брутер.

Серхио Масса

Gettyimages.ru

© Luis Robayo - Pool

Шансы Милея на победу эксперт оценивает как высокие из-за популистской предвыборной программы. Против Массы, как считает политолог, играет тот факт, что за время пребывания у власти перонисты так и не смогли найти рецепт выхода из затяжного экономического кризиса.

Также по теме «Достигли консенсуса по первой фазе расширения»: в БРИКС приглашены шесть новых государств Лидеры стран БРИКС объявили о решении предложить Аргентине, Египту, Ирану, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами объединения....

«Аргентинцы практически полностью ориентируются на экономическую программу кандидатов. Это ключевой вопрос. Но если трезво оценивать ситуацию, то ни один из претендентов за четыре года не сможет оздоровить экономику», — сказал Брутер.

Как полагает Дмитрий Бурых, в сложных экономических условиях Аргентине выгодно сохранять многовекторную политику, развивая дружественные отношения в том числе с Россией и Китаем.

Впрочем, по мнению эксперта, предсказать результат голосования во втором туре практически невозможно из-за большого количества колеблющихся с выбором.

«На мой взгляд, голоса могут разделиться не столько по социальному, сколько по возрастному принципу. Чем моложе будет избиратель, тем выше вероятность, что он поддержит Милея как воплощение надежд на перемены. Есть к тому же немало колеблющихся, которые могут поддержать любого кандидата. Однако лично я считаю, что программа Милея — это путь в неизвестность. Серхио Масса предлагает более здравомыслящие решения», — резюмировал Бурых.