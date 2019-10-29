«Политика правых терпит неудачу»: почему новым президентом Аргентины стал соратник Кристины Киршнер

Президентские выборы в Аргентине в первом же туре выиграл Альберто Фернандес. В 2000-х он возглавлял правительство при Кристине Киршнер, которая теперь займёт пост вице-президента страны. Таким образом, левый политический блок возвращается к власти в Аргентине после нескольких лет нахождения в оппозиции. Правительству придётся выводить страну из глубокого экономического кризиса — сейчас государство балансирует на грани дефолта. Однако специалисты осторожно высказываются относительно перспектив новой власти, поскольку в странах Латинской Америки правые и левые режимы регулярно сменяют друг друга, но ситуация в экономике остается почти неизменной.

Новым президентом Аргентины по итогам прошедших в стране выборов стал оппозиционер Альберто Фернандес, соратник экс-главы государства Кристины Киршнер. Согласно предварительному подсчёту, уже в первом туре выборов политику удалось набрать более 48% голосов, тогда как поддержку действующему лидеру Маурисио Макри выразили порядка 40,5% граждан. Согласно избирательному законодательству Аргентины, победу в первом туре одерживает кандидат, набравший либо более 45% голосов, либо опередивший ближайшего соперника более чем на 10%.

Маурисио Макри уже поздравил соперника с победой на выборах, пригласив его на встречу, а Фернандес принял это предложение.

60-летний юрист Альберто Фернандес в середине 2000-х возглавлял правительство Аргентины во время президентства Нестора Киршнера, а затем его супруги Кристины Киршнер, которая выиграла выборы в 2007 году и находилась у власти до 2015 года. Именно при её поддержке Фернандес в мае 2019 года вступил в предвыборную гонку. Сейчас Киршнер займёт пост вице-президента Аргентины.

Таким образом, политический блок перонистов возвращается к власти после нескольких лет нахождения в оппозиции, отмечают эксперты. Напомним, перонистами в Аргентине называют последователей идей президента Хуана Перона, который проводил социально ориентированную политику при сохранении рыночных отношений. Традиционно перонисты противопоставляются в Аргентине сторонникам неолиберальных идей.

Альберто Фернандес победил на выборах в Аргентине

Reuters

© Agustin Marcarian

Преддефолтное состояние

Левые будут формировать правительство в непростой для Аргентины период — страна балансирует на грани дефолта. В конце сентября исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон заявил в интервью Bloomberg, что финансовая программа для Аргентины будет приостановлена из-за серьёзной экономической и политической неопределённости в стране. Как отметил Липтон, МВФ будет «работать для последующего возобновления отношений» с Аргентиной.

Напомним, что в 2018 году правительство Макри договорилось с Международным валютным фондом о беспрецедентной программе помощи в размере $56 млрд по схеме stand-by в течение нескольких лет.

Однако уже в начале лета 2019 года директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призналась в том, что соглашение с Буэнос-Айресом было заключено без учёта всех обстоятельств экономической ситуации в Аргентине.

«Думаю, что мы недооценили (проблемы. — RT), когда вместе с аргентинскими властями стали разрабатывать программу, направленную на стимулирование роста экономики», — заявила Лагард, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

В конце августа ведущие международные рейтинговые агентства понизили рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.

Люди получают продовольственные пайки в Буэнос-Айресе

Reuters

© Enrique Marcarian

Как отмечают эксперты, одной из ключевых проблем экономики Аргентины является бюджетный дефицит. Для его преодоления Макри начал урезать государственные расходы, что спровоцировало волну социальных протестов в стране. Однако правительственные меры всё равно не помогли вывести экономику из кризиса и преодолеть дефицит бюджета — руководство страны было вынуждено обратиться за помощью к МВФ.

Прогнозы о предстоящем поражении Макри на выборах стали появляться уже в августе, после того как политик оказался позади Альберто Фернандса по итогам общенациональных праймериз.

Как пояснил в беседе с RT доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра иберийских исследований ИЛА РАН Пётр Яковлев,причина проигрышаМакри связана с тем, что он не смог выполнить данные избирателям обещания.

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«Чтобы выправить ситуацию ему не хватило времени, а кроме того, он допустил ряд стратегических ошибок. Нужно было действовать хирургически, а не терапевтически. Вместе с тем, Аргентину ощутимо задела политика Трампа, ограничившего импорт аргентинских товаров в рамках своей протекционистской политики», — объяснил эксперт.

Новый президент Аргентины обещает отменить непопулярные меры жёсткой бюджетной экономии, введённые Макри. Стимулировать экономический рост Фернандес планирует по рецептам Джона Кейнса — через стимулирование спроса благодаря повышению зарплат и пенсий. При этом политик надеется остаться в рамках сбалансированного бюджета и предотвратить дефолт.

Однако эксперты не уверены в том, что он сможет выполнить намеченную программу.

«Сложно представить как Фернандес будет решать накопившиеся в экономике проблемы. Нельзя исключать, что новое правительство будет вынуждено объявить дефолт», — отметил Пётр Яковлев.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель центра экономических исследований ИЛА РАН Людмила Симонова. По словам эксперта,с теми проблемами в финансовой сфере, с которыми пришлось столкнуться правым, придется иметь дело и левым, поскольку кредиты МВФ всё равно нужно будет гасить.

«Поэтому вряд ли левые смогут сейчас вернуться к наращиванию социальных расходов. У Фернандеса очень мало пространства для манёвра и ему придётся выполнять обязательства перед МВФ», — пояснила эксперт в комментарии RT.

«Нормальное развитие отношений»

Победа на выборах протеже Кристины Киршнер может привести к определённой коррекции внешнеполитического курса Буэнос-Айреса, считают специалисты. Как ранее отмечал в своей статье профессор аргентинского Университета Торкуато ди Телла Хуан Токатлян, правительство Макри сделало акцент на сближении с Вашингтоном, демонстрируя явную прозападную позицию. В отношениях с Москвой, напротив, наметился период охлаждения.

Этот курс на первых порах контрастировал с политикой, проводимой предшественницей Макри Кристиной Киршнер, которая в годы своего нахождения в президентском кресле выстроила крепкие отношения с Россией. В 2015 году Киршнер и Владимир Путин подписали по итогам переговоров в Кремле Заявление президентов об установлении между странами всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Впрочем, со временем Маурисио Макри тоже пришёл к мысли о необходимости наладить сотрудничество с Москвой.

Владимир Путин во время встречи с Маурисио Макри в Буэнос-Айресе

Reuters

© Marcos Brindicci

В начале 2018 года политик совершил свой первый официальный визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Визит стал отправной точкой для активизации сотрудничества Москвы и Буэнос-Айреса: в конце 2018 года стороны подписали стратегический документ о российско-аргентинском партнёрстве в области мирного использования атомной энергии, а в октябре 2019 года договорились о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

По словам Петра Яковлева, близость Аргентины и России во многом предопределена экономическими факторами.

«Если с производителями из США аргентинским компаниям приходится конкурировать на мировом рынке, поскольку они производят похожие товары, то с Россией у Аргентины складывается органическое сотрудничество. Аргентина экспортирует то, что покупает Россия, и наоборот — мы поставляем те товары, на которые есть спрос у аргентинской стороны. Поэтому сотрудничество продолжалось при любых режимах. Сейчас можно прогнозировать нормальное развитие отношений двух стран», — пояснил Яковлев.

Социальная пропасть

Говоря о развитии политических процессов на территории Латинской Америки, эксперты отмечают их асинхронность. В ряде стран региона у власти находятся преимущественно левые партии и политики — к примеру, в 2018 году на выборах в Мексике победу одержал Мануэль Лопес Обрадор, которого оппоненты сравнивали с Уго Чавесом. В Уругвае, где 27 октября также состоялся первый тур выборов президента, страной четыре года руководил член левоцентристского «Широкого фронта» Табаре Васкес. Итог нынешних выборов пока неизвестен — кандидат от левых сил Даниэль Мартинес набрал чуть более 40% голосов, в то время как его противник из лагеря правоцентристов получил порядка 30%.

В то же время несколько лет назад в ряде стран Латинской Америки к власти пришли правоцентристы. В рамках этого цикла сразу в нескольких крупных странах Южной Америки были развёрнуты либеральные экономические реформы, призванные, по замыслу их авторов, оздоровить экономику.

Эти усилия натолкнулись на серьёзное сопротивление: если в Аргентине левым удалось взять реванш по итогам легитимных выборов, то в некоторых странах противоречия между сторонниками рыночного и социального курсов вылились в уличные баталии.

Протесты в Чили

Reuters

© Pablo Sanhueza

В начале октября волна протестов охватила Эквадор — население возмутилось планами правительства Ленина Морено отменить государственные субсидии на топливо. Протестующие начали блокировать дороги, нефтяные месторождения, доступ к столичному аэропорту и другим объектам инфраструктуры. В итоге под нажимом населения власти вынуждены были отменить декрет о повышении розничных цен на топливо.

Похожий конфликт между руководством страны и населением разгорелся в Чили, где правоцентристское правительство Себастьяна Пиньеры попыталось поднять цены на проезд в метро. Это вызвало бурный протест граждан, в некоторые дни на улицы чилийской столицы выходило свыше миллиона протестующих.

26 октября президент Чили был вынужден обратиться правительству с призывом уйти в отставку для формирования нового кабмина на фоне непрекращающихся уличных выступлений.

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, в Чили, Эквадоре и Аргентине политический маятник качнулся влево после «правого поворота», случившегося в Латинской Америке несколько лет назад.

«Не факт, что уличные выступления в Чили и Эквадоре в итоге спровоцируют смену власти, но это явный сигнал того, что политика правых терпит неудачу», — отметил эксперт.

По мнению Людмилы Симоновой, протесты связаны не столько с идейными противоречиями, сколько с попытками гражданского общества повлиять на конкретные решения властей.

«В Латинской Америке очень сильное гражданское общество, которое мгновенно реагирует на любые попытки государства наступить на его права. Но вряд ли сейчас на континенте произойдёт общий крен влево, протесты просто корректируют действия властей в условиях большого социального разрыва», — пояснила эксперт.

Пётр Яковлев также назвал социальное неравенство ключевой причиной протестов и смены правящих партий в рамках легитимных выборов. По словам эксперта, несмотря на бурные уличные выступлениятрадиционное различие между правыми и левыми в Латинской Америке немного сгладилось.

«Проблема заключается в том, что плодами экономического развития даже в такой относительно богатой стране как Чили воспользовались лишь очень ограниченные круги населения. А большинство граждан не увидели существенного улучшения условий своей жизни. Неравенство и социальная несправедливость — крупнейшая проблема, которую не могут решить ни правые, ни левые правительства», — подытожил эксперт.