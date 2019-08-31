Демарш инвесторов: как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны

Инвесторы массово выводят деньги из Аргентины после обвала фондового рынка более чем на 40% и падения нацвалюты до исторического минимума. Некоторые эксперты уже прогнозируют дефолт в государстве из-за крайней экономической нестабильности. Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.

В Аргентине разгорается серьёзный финансовый кризис. С начала августа главный фондовый индекс страны Merval рухнул на 44%, что стало самым низким значением за последние два года. При этом нацвалюта республики обвалилась почти на 32%.

Падение финансового рынка Аргентины эксперты связали с результатами состоявшихся 11 августа в преддверии президентских выборов праймериз, на которых действующий глава государства Маурисио Макри набрал 32,08% и проиграл оппозиционному кандидату Альберто Фернандесу (47,65%).

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Отметим, что оппозиционер выдвигается в паре с бывшим руководителем страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Как ожидается, она может занять пост вице-президента республики. В то же время угроза возвращения Киршнер к власти вызвала панику среди инвесторов и спровоцировала мощный отток капитала из страны. Об этом RT рассказал врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

«Для западных инвесторов Маурисио Макри — человек с понятным экономическим курсом, который всех устраивает. У Фернандесов, прежде всего у Кристины, своя специфическая история работы с западными финансовыми институтами. Будучи президентом, она отказывалась платить по долгам страны, и у неё были судебные тяжбы с американскими банками и держателями облигаций. В результате, после праймериз опасения кредиторов возросли», — пояснил Разумовский.

После прошедшего голосования действующий президент Аргентины объявил о повышении минимальной зарплаты и заморозке цен на бензин. По словам Разумовского, таким образом глава государства попытался добиться большей поддержки от населения. Вместе с тем решение Маурисио Макри только усилило обвал нацвалюты. 15 августа курс обновил исторический минимум и в моменте достигал уровня 63 песо за доллар.

«Объявив о заморозке цен на ряд продуктов, президент сам начал вести политику, за которую в своё время жёстко критиковал Кристину Фернандес. Это тоже не понравилось инвесторам», — пояснил Разумовский.

В свою очередь, руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман в беседе с RT подчеркнул, что иностранный бизнес решил перестраховаться и начал переводить свои деньги на другие более безопасные рынки. При этом политическое обострение в Аргентине произошло одновременно с новым витком торговой войны Китая и США. По словам эксперта, продолжение американо-китайской борьбы напугало инвесторов развивающихся стран и дополнительно ударило по аргентинскому рынку.

Вслед за биржевым обрушением международные агентства Fitch и Standard & Poor's понизили кредитный рейтинг Аргентины. Примечательно, что обе компании заявили о возможном объявлении дефолта в стране.

«Ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации увеличивает вероятность суверенного дефолта или реструктуризации (долга. — RT) в каком-либо виде», — говорится в сообщении Fitch.

По словам Дмитрия Разумовского, госдолг страны составляет порядка 78% ВВП, что может привести к невыполнению Аргентиной своих обязательств.

Весной 2018 года в Аргентине разразился валютный кризис. Для страховки от стремительной девальвации центробанк республики поднял процентную ставку до 40%. Впрочем, радикальная мера не спасла аргентинский песо от падения. Тогда власти страны обратились за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Организация выделила государству рекордный за всю историю фонда транш в $57,1 млрд.

«Из общего объёма обещанных денег на сегодняшний день было переведено $44,1 млрд. Сумма огромная, и её уже пора выплачивать. Поэтому возникшая преддефолтная ситуация также заставляет капитал утекать из страны», — отметил Разумовский.

Страна дефолтов

В своём апрельском прогнозе МВФ предполагал падение ВВП Аргентины в 2019 году на 1,2%, а уровень инфляции вблизи 44%. При этом в организации ожидали восстановления экономики уже в 2020-м году. Впрочем, как считает Александр Разумовский, на фоне августовских событий фонд, вероятно, ухудшит свою оценку.

«Как показали предыдущие кризисы в Латинской Америке, побег инвесторов из Аргентины может спровоцировать параллельный отток капитала из других соседних стран. Такое уже происходило несколько раз, поскольку экономики региона тесно взаимосвязаны», — отметил эксперт.

Впрочем, опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможное влияние аргентинского кризиса на развивающиеся рынки. По словам Марка Гойхмана, за свою историю Аргентина пережила уже восемь дефолтов. В последний раз страна не смогла платить по облигациям в 2014 году. Поэтому, как полагает эксперт, многие инвесторы заранее учитывают подобные риски при вложении денег в республику.

В то же время новое усиление торговой войны США и КНР и начало полномасштабного кризиса в Аргентине могут повлиять на большинство развивающихся экономик. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Инвесторы сейчас внимательно смотрят на американцев, на их торговую войну с Китаем. Но всё же крушение такого крупного рынка, как Аргентина, и кризис в стране вполне могут обрушить все развивающиеся рынки. Между тем стоит отметить, что у России сейчас имеется достаточный объём резервов. Это значит, что мы очень хорошо готовы к такому развитию событий», — заключил Разуваев.