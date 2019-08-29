Аргентина намерена обсудить с МВФ пересмотр сроков погашения долга

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Аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.

«Сегодня закончилась миссия МВФ, которая началась в субботу, и мы встретимся на следующей неделе, возможно, в Буэнос-Айресе, возможно, в Вашингтоне», — цитирует РИА Новости Лакунса.

Он сообщил, что Аргентина предложила «начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед этой международной организацией».

Ранее индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Вскоре после этого Николас Духовны подал в отставку с поста главы Минфина страны, а его место занял Эрнан Лакунса.

В марте МВФ и власти Аргентины достигли соглашения в рамках программы экономической помощи, согласно которому страна может получить транш в размере около $10,87 млрд.

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