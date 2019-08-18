Глава Минфина Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Данное решение было принято на фоне резкой девальвации национальной валюты.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias на своей странице в Twitter.

«Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере», — говорится в письме Духовны, которое было адресовано президенту страны Маурисио Макри.

La renuncia que Nicolás Dujovne le presentó a Mauricio Macri ⬇️ pic.twitter.com/YO8uD1M4n9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 17 августа 2019 г.

12 августа индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.