Глава Минфина Аргентины подал в отставку

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Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Данное решение было принято на фоне резкой девальвации национальной валюты.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias на своей странице в Twitter.

«Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере», — говорится в письме Духовны, которое было адресовано президенту страны Маурисио Макри.

12 августа индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.

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