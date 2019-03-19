МВФ и Аргентина достигли соглашения о транше в $10,87 млрд

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Международный валютный фонд и власти Аргентины достигли соглашения в рамках программы экономической помощи, согласно которому страна может получить транш в размере около $10,87 млрд.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

«МВФ достиг соглашения с властями Аргентины... в рамках программы экономической помощи по схеме stand-by. При условии одобрения советом директоров МВФ Аргентина получит доступ примерно к 10,87 миллиарда долларов», — указано в заявлении.

Отмечается, что эта сумма является эквивалентной 7,8 миллиарда специальных прав заимствования МВФ.

В фонде добавили, что, как ожидается, совет директоров МВФ примет решение в ближайшие недели.

В сентябре 2018 года в МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Аргентиной о предоставлении помощи.

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