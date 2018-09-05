В МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Аргентиной о предоставлении помощи

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Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о достижении прогресса на переговорах о предоставлении помощи Аргентине. Об этом сообщается на сайте МВФ.

По её словам, она провела встречу с министром экономики Аргентины Николасом Духовне и первым замглавы Центрального банка страны Густаво Канонеро, чтобы начать обсуждение того, как МВФ «может наилучшим образом поддержать Аргентину перед лицом новой финансовой неустойчивости и сложной экономической обстановки».

««Мы достигли прогресса на нашей встрече, и мы будем вместе работать над дальнейшим укреплением программы поддержки Аргентины со стороны МВФ», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Аргентине сократят несколько министерств в связи с тяжёлой экономической ситуацией.

В июне МВФ одобрил предоставление Аргентине кредита в размере $50 млрд.

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