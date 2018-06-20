МВФ одобрил кредит Аргентине в $50 млрд

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Аргентине кредита в размере $50 млрд.
МВФ одобрил кредит Аргентине в $50 млрд
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Об этом говорится в сообщении фонда.

«Исполнительный совет МВФ утвердил кредит на сумму $50 млрд для Аргентины с немедленной выплатой в размере $15 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит поддерживает экономический план Аргентины по укреплению своей экономики.

Ранее сообщалось, что МВФ и Аргентина договорились о выделении кредита.

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