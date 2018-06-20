МВФ одобрил кредит Аргентине в $50 млрд
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Об этом говорится в сообщении фонда.
«Исполнительный совет МВФ утвердил кредит на сумму $50 млрд для Аргентины с немедленной выплатой в размере $15 млрд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кредит поддерживает экономический план Аргентины по укреплению своей экономики.
IMF Executive Board has approved a US$50 billion loan for #Argentina with an immediate disbursement of US$15 billion. The loan supports Argentina’s economic plan to strengthen its economy. pic.twitter.com/iugYIMPGGt— IMF (@IMFNews) 20 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что МВФ и Аргентина договорились о выделении кредита.