МВФ одобрил кредит Аргентине в $50 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Аргентине кредита в размере $50 млрд.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Исполнительный совет МВФ утвердил кредит на сумму $50 млрд для Аргентины с немедленной выплатой в размере $15 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит поддерживает экономический план Аргентины по укреплению своей экономики.

IMF Executive Board has approved a US$50 billion loan for #Argentina with an immediate disbursement of US$15 billion. The loan supports Argentina’s economic plan to strengthen its economy. pic.twitter.com/iugYIMPGGt — IMF (@IMFNews) 20 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что МВФ и Аргентина договорились о выделении кредита.