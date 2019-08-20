МВФ намерен направить своих представителей в Аргентину

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что организация намерена направить своих сотрудников в Аргентину.

Соответствующее заявление Райс опубликовал в Twitter.

«Мы внимательно следим за недавними событиями в Аргентине и ведём постоянный диалог с властями, которые работают над политическими планами преодоления сложной ситуации, с которой сталкивается страна. Скоро представители МВФ направятся в Буэнос-Айрес», — указал он.

My statement on Argentina pic.twitter.com/WRP5vRVdrH — Gerry Rice (@IMFSpokesperson) 20 августа 2019 г.

Ранее индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Вскоре после этого Николас Духовны подал в отставку с поста главы Минфина страны, а его место занял Эрнан Лакунса.

В марте МВФ и власти Аргентины достигли соглашения в рамках программы экономической помощи, согласно которому страна может получить транш в размере около $10,87 млрд.