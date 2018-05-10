Южноамериканский накал: устоит ли экономика Аргентины перед валютным кризисом

Власти Аргентины пытаются предотвратить валютный кризис. На фоне растущего госдолга и галопирующей инфляции мощным ударом по экономике страны стал рекордный обвал национальной валюты. Для страховки от стремительной девальвации Центробанк республики поднял процентную ставку до 40%. Впрочем, радикальная мера не спасла аргентинский песо от затяжного падения. Теперь единственной надеждой правительства остаётся кредитный транш МВФ. Почему Аргентина оказалась на пороге рецессии — в материале RT.

Валютный рынок Аргентины пытается восстановиться после рекордного обвала. Так, в ходе торгов 10 мая курс доллара США к аргентинскому песо опустился на 0,63% — до 22,53 песо. Ещё накануне этот показатель пробил очередной исторический максимум и находился вблизи отметки 22,70 песо за доллар. По данным MarketWatch, с начала 2018 года нацвалюта страны подешевела на 21,9%.

Масштабное удешевление аргентинского песо происходит на фоне глобальной просадки всех валют развивающихся рынков. Под серьёзный удар также попали турецкая лира, мексиканский и чилийский песо, а также бразильский реал. Основные причины такой ситуации — повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США и глобальное укрепление американской валюты.

Ранее курс доллара достиг максимального значения с начала года к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY находится вблизи отметки в 93 пункта. По словам аналитиков, инвесторы опасаются ускорения роста ставки Федрезерва США и начинают избавляться от активов развивающихся рынков.

На укрепление доллара валютный рынок Аргентины реагирует особенно остро, и, по оценкам экспертов, в сложившейся ситуации страна движется к кризису. По мнению опрошенных RT аналитиков, общая нестабильность экономической системы в последние годы серьёзно ослабила финансовый сектор и сделала его особенно уязвимым перед внешними шоками.

«Страны, которые имеют высокий уровень государственного долга и бюджетного дефицита, а также внешнеторговые дисбалансы, в том числе и дефицит счёта текущих операций, как правило, больше подвержены эффекту внешних шоков. В этих условиях можно говорить, что ключевую роль сыграли внутренние дисбалансы в бюджетной, долговой и внешнеэкономической сферах», — пояснил RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

За последние три года госдолг Аргентины увеличился на 40%, и, по данным ОЭСР, в 2017 году он находился вблизи отметки 54% ВВП. Кроме того, республика является одной из ведущих стран Латинской Америки по уровню дефицита счёта текущих операций. Согласно статистике МВФ, в 2017 году показатель составил 4,8% ВВП. При этом ожидается, что уже в 2019 году значение увеличится до 5,5%, и страна в этом отношении станет абсолютным лидером региона.

«Аргентинская экономика больше других зависит от внешнего заимствования. Рост доллара и процентных ставок по облигациям США повышает стоимость займов и поднимает вопросы о способности страны обслуживать долг. К тому же в истории государства есть примеры дефолтов и реструктуризации суверенного долга, что сейчас негативно влияет на уверенность инвесторов», — рассказал RT младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Банк в помощь

Реакция аргентинского правительства на валютный обвал не заставила себя долго ждать, и уже в конце апреля монетарные власти страны перешли к серьёзному ужесточению денежно-кредитной политики. Так, всего за неделю (с 27 апреля по 4 мая) Центральный банк Аргентины трижды повысил процентную ставку с уровня 27,25% до 40% годовых.

Как заявил министр финансов Аргентины Николас Духовне, подобные действия приведут к снижению экономической активности в стране, но в то же время они позволят избежать кризиса. Об этом Духовне рассказал в интервью радиостанции Radio Mitre.

Кроме того, аргентинский регулятор также пытался остановить стремительный рост инфляции в стране. По данным МВФ, в 2017 году цены выросли на 25,7%. В своём последнем прогнозе на 2018 год организация ожидает значения вблизи отметки 23%.

Reuters

Вместе с тем, по словам ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, реальный уровень инфляции значительно отличается от официального показателя и превышает 50%.

«Традиционно самый действенный вариант борьбы с зашкаливающей инфляцией — это укрепление национальной валюты, которое обычно стимулируют посредством роста процентных ставок. Несколько лет назад именно этот подход позволил обуздать инфляционное давление в России. Однако даже в самый сложный период ставка рефинансирования в России не превышала 17%, а в Аргентине она уже составляет 40%», — напомнил эксперт.

По оценке аналитиков, повышение ставки должно было остановить отток средств из песо и сделать активы, номинированные в аргентинской валюте, более привлекательными для игроков рынка.

«Инвесторам, имеющим доллары, привлекательнее конвертировать их в песо и вложить в долговые инструменты. С другой стороны, повышение ставки значительно повышает стоимость кредитов в песо и не позволяет внутренним заёмщикам брать кредитные средства в песо и вкладывать их в доллары в расчёте на опережающий рост курса американской валюты», — рассказал RT эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Альберт Короев.

Радикальные меры Центробанка Аргентины остановили падение нацвалюты лишь на очень короткий срок. Так, в пятницу, 4 мая, курс доллара снизился с 22,25 до 21,85 песо. Вместе с тем уже в понедельник, 7 мая, валютный обвал продолжился в полном объёме. Как объясняет Ален Сабитов, риски дефолта перевесили привлекательность аргентинских активов, что спровоцировало новую волну выхода инвесторов с рынка.

Последняя надежда

После неудачной попытки Центробанка Аргентины предотвратить наступление валютного кризиса страна обратилась за помощью к МВФ. Власти республики уже начали переговоры с руководством фонда о предоставлении гибкой кредитной линии. Об этом 8 мая заявил глава государства Маурисио Макри в своём телеобращении к населению.

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«Несколько минут назад я говорил с Кристин Лагард, и она подтвердила, что сегодня мы начнём работать над соглашением. Это поможет нам продвинуться в реализации плана по росту и развитию, а также обеспечит поддержку для того, чтобы противостоять нынешнему глобальному сценарию и избежать кризиса наподобие тех, с которыми мы уже сталкивались», — цитирует ТАСС Макри.

Объём финансовой помощи Аргентине пока ещё официально не разглашается. В то же время, согласно источникам Bloomberg, речь может идти о сумме $30 млрд.

Как объясняет Ярослав Лисоволик, глубинные структурные экономические проблемы Аргентины не позволяют скорректировать нынешнюю ситуацию одними лишь действиями монетарных властей. Именно поэтому страна была вынуждена запросить поддержку у МВФ.

«Причина, по которой Аргентина обратилась к МВФ, заключается в том, что программа фонда комплексная и предполагает меры не только в денежно-кредитной политике, но и в сфере бюджета. Во многом именно в этой области заключаются основные проблемы и дисбалансы, которые беспокоят рынки», — отметил Лисоволик.