«Поиск самостоятельной модели развития»: к каким политическим последствиям могут привести протесты в Эквадоре

В Эквадоре вступил в силу полный запрет на передвижения вблизи объектов стратегического значения, таких как госучреждения, коммуникационные и нефтяные предприятия, а также полицейские и военные отделения. Соответствующее распоряжение отдало командование вооружённых сил. Ранее президент республики Ленин Морено сообщил, что готов пересмотреть указ об отмене государственных субсидий на бензин, спровоцировавший масштабную волну демонстраций. При этом протестующие заявили о намерении продолжить выступления. Эксперты не исключают, что в сложившейся ситуации властям придётся пойти и на другие уступки.

В Эквадоре в течение суток действует полный запрет на перемещения в «стратегически важных» районах. Об этом сообщили в командовании вооружённых сил республики. Ограничения вступили в силу в 15:00 по местному времени (23:00 мск) 12 октября. Они распространяются на объекты коммуникаций, порты и аэропорты, а также полицейские и военные учреждения.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено согласился пересмотреть топливный декрет, который привёл к волне массовых протестов в стране. Об этом сообщил журналистам мэр Кито Хорхе Йунда, взявший на себя роль посредника между главой республики и демонстрантами.

«Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился проанализировать ещё раз декрет 883. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста, что также является одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы Эквадора остановить насилие», — заявил мэр столицы Эквадора.

Ленин Морено

Reuters

© Carlo Allegri

Ленин Морено также подтвердил эту информацию в личном выступлении.

«По просьбе местных организаций и соцсектора мы проанализируем и пересмотрим указ 883, изучим возможные последствия, чтобы гарантировать, что ресурсы достигают регионов, а общины и бенефициары (получатели льгот и пособий) управляют своими собственными ресурсами», — заявил политик.

Presidente @Lenin anuncia que el Gobierno analizará y revisará el Decreto 883. Mientras tanto el alcalde de Quito @Lorohomero y la AME median en los diálogos. pic.twitter.com/oEr87mAkq1 — Gisella Bayona (@gisella_bayona) 13 октября 2019 г.

Протестующие уже отреагировали на решение властей: как заявили в Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE), организация примет участие в прямом диалоге с Морено об отмене или пересмотре декрета 883. Однако это не означает прекращения протестов: таким образом манифестанты намерены добиться от властей гарантий отмены непопулярной реформы.

Социальный взрыв

Напомним, волна протестов захлестнула Эквадор в начале октября. Граждан возмутили реформы правительства Морено, самой болезненной из которых стало решение властей отменить государственные субсидии на топливо.

Митингующие начали блокировать дороги, нефтяные месторождения, а также перекрыли доступ к столичному аэропорту, нарушили работу ряда предприятий. К акциям протеста присоединились работники транспортных и общественных организаций, среди коренных народов была объявлена бессрочная мобилизация.

Автобусная остановка в Кито

AFP

© RODRIGO BUENDIA

Протестующие брали в заложники полицейских и военнослужащих. Сообщалось, что всего в ходе уличных столкновений травмы получили порядка 550 человек, сотни задержаны, пятеро погибли.

Президент был вынужден покинуть охваченную беспорядками столицу и перенести свою штаб-квартиру в город Гуаякиль. Кроме того, на фоне разгорающихся протестов, сославшись на отсутствие гарантий безопасности, приостановил свою работу парламент Эквадора.

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Глава государства объявил в стране режим чрезвычайного положения, 9 октября власти Эквадора направили в ООН письмо, в котором говорилось о готовности официального Кито принять «поддержку ООН, которая бы способствовала возвращению к социальному миру и взаимопониманию внутри страны».

При этом 11 октября президент Эквадора обратился к лидерам протестов с призывом обсудить с ними топливную реформу, но демонстранты объявили, что будут готовы к диалогу только после того, как власти отменят непопулярный декрет, а также прекратят применять насилие в отношении участников манифестаций.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года власти Эквадора уже сокращали топливное субсидирование для населения: по указу Морено тогда цены на бензин выросли сразу на 25% — с $1,48 до $1,85 за галлон (3,78 л). При этом для общественного транспорта и такси государственные субсидии на горючее тогда сохранились.

Непопулярные реформы

Ранее власти Эквадора отказывались брать на себя ответственность за начавшийся кризис, говоря, что к событиям последних дней привело воздействие внешних сил. Морено заявлял, что к организации беспорядков якобы имеет отношение лидер соседней Венесуэлы Николас Мадуро при участии экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа.

В интервью RT Корреа отверг эти обвинения. По его словам, Ленин Морено пытается снять с себя ответственность за происходящее. Истинная причина кризиса, по мнению политика, заключается в неолиберальном экономическом курсе, который избрало правительство Морено.

Похожей точки зрения придерживается и Николас Мадуро, который в своём Twitter написал, что ответственность за протесты в Эквадоре несёт не Каракас, а Международный валютный фонд.

Штаб-квартира МВФ

Reuters

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Непопулярные реформы власти Эквадора действительно проводят при поддержке МВФ. Эта страна далеко не первая, которой фонд рекомендует отменить субсидирование тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ для населения. В фонде утверждают, что такие меры способны повысить устойчивость экономики и способствовать в перспективе её росту. Именно сокращение госсубсидий в ряде случаев стало одним из ключевых условий предоставления кредитов МВФ.

«Морено придерживается классической неолиберальной политики, которая предполагает всё отдать на откуп свободного рынка. Но эти рецепты подходят не для всех — в некоторых странах люди исторически привыкли к тому, что государство несёт социальную ответственность», — пояснил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

Эту точку зрения разделяет и заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Как он отметил в разговоре с RT, Морено рассчитывал провести непопулярные реформы в обмен на кредиты МВФ.

«Фонд всегда настаивает на таких мерах по нормализации экономики, которые не учитывают интересы населения. И на практике эти реформы всегда вызывают недовольство. Скорее всего, власти не ожидали, что повышение цен на бензин вызовет такую вспышку протестов. Но население Эквадора отличается социальной подвижностью и готово отстаивать свои права», — пояснил эксперт.

«Повернул политику на 180 градусов»

Хотя на выборах 2017 года Ленин Морено баллотировался от правящего левого блока «Альянс Страна» при поддержке Рафаэля Корреа, заняв пост президента, политик начал дистанцироваться от бывших соратников. Он взял курс на либеральные реформы, а также начал пересматривать внешнеполитические связи Эквадора, разрывая отношения с прежними союзниками Кито и ориентируя страну на сотрудничество с Вашингтоном. Так, одним из знаковых шагов нового кабмина стала выдача британской полиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Члены Конфедерации коренных народов Эквадора

Reuters

© Guillermo Granja

По мнению экспертов, новый курс Кито давно вызывал раздражение в обществе.

«Морено повернул политику страны на 180 градусов, что сильно ударило по её имиджу, прежде всего в Латинской Америке. Он взял курс на зависимую внешнюю политику, что пришлось не по вкусу населению страны, привыкшему ощущать себя суверенным», — пояснил Борис Мартынов.

Особенно граждан возмутил тот факт, что реформы Морено проводились по указаниям МВФ, считает Николай Калашников.

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«Чтобы проводить такие инициативы, нужно достаточно крепко сидеть в президентском кресле», — подчеркнул эксперт.

Сейчас позиции Морено пошатнулись, ведь решение о пересмотре спорного декрета означает, что протестующие одержали верх, считают эксперты

«Согласие Морено пересмотреть топливный декрет означает его поражение. Думаю, накал протестного движения начнёт спадать и Морено сможет сохранить свой пост до ближайших выборов. В целом политические тенденции в Эквадоре напоминают маятник — когда общество устаёт от левых, оно выбирает правых, и наоборот. Так что есть вероятность, что в будущем левые политики вернутся к власти», — считает Калашников.

Такого же мнения придерживается и Борис Мартынов. Он полагает, что следует ожидать постепенного возвращения Эквадора к прежней политике, которая проводилась при Корреа.