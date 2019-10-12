Президент Эквадора пересмотрит вызвавший протесты в стране декрет

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Мэр столицы Эквадора Кито Хорхе Йунда заявил, что эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно данный документ привёл к массовым протестам в стране.
Президент Эквадора пересмотрит вызвавший протесты в стране декрет
  • © Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления мэра перед журналистами, которое было опубликовано на его же странице в Twitter.

«Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился проанализировать ещё раз декрет 883. В ближайшие часы он встретится с лидерами протеста, что также является одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы Эквадора остановить насилие», — сказал он.

Ранее в Эквадоре была приостановлена работа на ряде месторождений нефти из-за протестов.

9 октября Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов из-за беспорядков.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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