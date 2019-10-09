В Эквадоре приостановили работу ещё два месторождения нефти
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, опубликванном на странице ведомства в Twitter.
«Министерство сообщает, что работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах посторонних», — сообщили в ведомстве.
Ранее эквадорское Министерство энергетики сообщило об остановке добычи нефти на трёх месторождениях под управлением государственной компании Petroamazonas.
3 октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.