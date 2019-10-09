В Эквадоре приостановили работу ещё два месторождения нефти

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Эквадорское Министерство энергетики сообщило об остановке добычи ещё на двух нефтяных месторождениях.
В Эквадоре приостановили работу ещё два месторождения нефти
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликванном на странице ведомства в Twitter.

«Министерство сообщает, что работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах посторонних», — сообщили в ведомстве.

Ранее эквадорское Министерство энергетики сообщило об остановке добычи нефти на трёх месторождениях под управлением государственной компании Petroamazonas.

3 октября президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.

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