В Эквадоре сообщили об остановке добычи нефти на трёх месторождениях
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
«Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщает об остановке операций на трёх месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании Petroamazonas EP в связи с блокировкой производственных мощностей лицами, не вовлечёнными в производство», — сообщили в министерстве.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.