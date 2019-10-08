В Эквадоре сообщили об остановке добычи нефти на трёх месторождениях

Эквадорское министерство энергетики сообщило об остановке добычи на трёх месторождениях под управлением государственной компании Petroamazonas.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

«Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщает об остановке операций на трёх месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании Petroamazonas EP в связи с блокировкой производственных мощностей лицами, не вовлечёнными в производство», — сообщили в министерстве.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.