«Последняя капля»: что стало причиной кризиса и протестов в Эквадоре

Акции протеста, начавшиеся в Эквадоре в первых числах октября, не утихают. Их причина — ошибочная экономическая политика лидера страны Ленина Морено, заявил RT бывший эквадорский президент Рафаэль Корреа. По его мнению, курс на неолиберальные реформы нынешних властей провалился. Из-за усиления народного недовольства президенту и правительству Эквадора пришлось покинуть столицу. Однако попытки протестующих дезорганизовать работу нефтяной отрасли вынудили Морено пойти с ними на диалог. По мнению экспертов, ценой восстановления стабильности в стране может стать корректировка экономического курса в сторону отказа от жёстких реформ, предлагаемых МВФ.

В Эквадоре усиливаются акции протеста, начавшиеся в первых числа октября из-за решения президента страны Ленина Морено отпустить цены на бензин и дизельное топливо. Несмотря на введённый комендантский час, столкновения с полицией продолжаются. Протестующие проникают на месторождения и препятствуют добыче нефти.

Из-за невозможности гарантировать безопасность депутатов приостановила работу Национальная ассамблея — парламент страны. Правительство и президент переехали из охваченной волнениями столицы Кито во второй по величине город Гуаякиль.

В ходе столкновений митингующих с полицией пострадали в общей сложности около 450 человек (с учётом правоохранителей). Среди них корреспондент RT на испанском Николас Санчес и оператор, которые освещали протесты в столице Эквадора. Число задержанных в ходе демонстраций достигло 570.

Ленин Морено заявил, что протесты организованы лидером соседней Венесуэлы Николасом Мадуро и бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, который руководил страной с 2007 по 2017 год. Морено утверждает, что политики действуют сообща.

«Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, именно они стоят за попыткой переворота», — заявил Ленин Морено в интервью местному изданию El Comercio.

В эксклюзивном интервью RT бывший лидер Эквадора категорически отрицает эти обвинения.

«Ленин Морено пытается переложить ответственность на других, как он поступал на протяжении всего своего президентского срока. Он обвинял меня во всём, что происходило в течение этих двух с половиной лет: в плохой экономической политике, в растущей нестабильности, во всех неудачах проводимой им политики. Невозможно, чтобы кто-либо поверил в эту глупость — что в этих, столь массовых и широкомасштабных протестах виноват я и что существует какой-то заговор. Это просто абсурд!» — заявил Рафаэль Корреа.

Причину кризиса, в котором оказалась страна, Корреа видит в неолиберальном экономическом курсе, которого придерживается Морено и его команда с момента прихода к власти в результате победы на президентских выборах 2017 года.

Стоит отметить, что со сменой власти в Эквадоре также поменялся и внешнеполитический курс. Союзнические отношения страны с Венесуэлой сменились противостоянием. С США, напротив, Эквадор заметно сблизился. Знаковым событием стало санкционированное Морено выдворение из посольства страны в Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в апреле этого года. В посольстве Эквадора журналист укрывался с 2012 года, опасаясь выдачи британскому правосудию.

Причины и характер кризиса

В интервью RT Корреа рассказал, что, когда он уходил с поста президента, экономика Эквадора была на подъёме и её рост продолжался ещё в течение года.

Рафаэль Корреа

© Francois Lenoir/Reuters

«Мы оставили экономику Эквадора в состоянии роста. Так продолжалось до 2017—2018 годов. А в этом году нас ожидает упадок. Возросла безработица, это увеличило нестабильность. 500 тысяч эквадорцев снова столкнулись с бедностью», — сетует Корреа.

По его мнению, повышение цен на горючее не было обусловлено никакими внешними факторами.

«Это просто неумелое управление экономикой», — утверждает он.

Корреа считает, что Морено не волнуют проблемы страны, «его интересует только власть и собственные интересы».

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин в беседе с RT высказал мнение, что повышение цен на горючее было «последней каплей, переполнившей чашу терпения эквадорцев». Протесты в Эквадоре в целом носят стихийный характер, хотя есть организация, которая старается озвучивать требования протестующих — это Конфедерация индейских народов, считает эксперт. По его словам, главной причиной волнений является экономический курс Морено, который никак нельзя назвать удачным.

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«Государство за счёт субсидий поддерживало относительно низкие цены на топливо на протяжении 50 лет. Морено отменил их. Он проводит политику экономии в духе рекомендаций Международного валютного фонда. Но она, по крайней мере пока, не приводит к оживлению экономики. Доходы населения сокращаются, падает уровень жизни», — пояснил Чичин.

По словам эксперта, главное требование Конфедерации индейских народов, которая является движущей силой протестов, — смена экономического курса Морено, в частности, отказ от реформ, предлагаемых МВФ.

Главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев также считает, что конфликт в Эквадоре носит прежде всего экономический характер. По его мнению, это не спор о политическом курсе страны и выборе союзников. В беседе с RT Сударев назвал повышение цен на горючее ошибкой, которую допустил Морено.

«Правительству были нужны деньги. Непопулярное решение повысить цены на топливо было принято, чтобы как-то нормализовать ситуацию на продовольственном рынке. Это в первую очередь ударило по малообеспеченному индейскому населению. Оно и вышло протестовать», — говорит Сударев.

Переговоры власти с протестующими

Ситуация в Эквадоре сложна и далека от разрешения, кто выйдет победителем, Морено или его оппоненты, уверенно прогнозировать нельзя, полагает Чичин. Однако сейчас наступающая сторона — протестующие, отмечает эксперт.

Президент Ленин Морено

© Santiago Arcos/Reuters

Подтверждением силы и серьёзности намерений противников действующего президента Чичин считает акции по захвату нефтяных месторождений страны.

«Тактика протестующих заключается в том, чтобы блокировать жизненно важные сферы экономики. Им удалось устроить забастовку работников общественного транспорта и таксистов. Теперь, чтобы показать президенту серьёзность своих намерений, они занялись месторождениями. Экспорт нефти — это же основная статья доходов Эквадора. Кто контролирует нефтедобычу, тот контролирует экономику страны», — говорит Чичин.

Протесты перекинулись на районы нефтедобычи, и это крайне невыгодно Морено, считает Сударев.

«Эквадорская нефть идёт в США. Поэтому любые перебои в работе нефтяных скважин — очень мощный удар, прежде всего, по позициям Морено. Он потратил много сил, чтобы выстроить нормальные отношения с Дональдом Трампом и с республиканской администрацией. Морено пытался представить себя надёжным экономическим партнёром Соединённых Штатов. И вот его усилия пошли прахом», — пояснил эксперт.

Специалисты обращают внимание на то, что Морено согласился на переговоры с протестующими при посредничестве представительства ООН именно после известий о попытках захватов нефтяных месторождений. На диалог согласна и Конфедерация индейских народов. Её представитель Яку Перес объявил о том, что протестующие сформировали комиссию для переговоров, пишет El Comercio.

По мнению экспертов, если переговоры протестующих и власти состоятся, достигнутый компромисс будет касаться экономического курса страны. Однако его корректировка будет иметь и политические последствия.

«Протесты в Эквадоре убедят многих в Южной Америке, что проамериканский курс не приводит к экономическому росту и благосостоянию. Объективно события в этой латиноамериканской стране способствуют левому повороту в политике государств континента», — подытожил Чичин.