Лидер Эквадора обвинил Мадуро в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

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Эквадорский лидер Ленин Морено заявил, что бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа и венесуэльский лидер Николас Мадуро «активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота».

По словам Морено, «то, что происходит в Эквадоре в эти дни, не является народным недовольством в связи с решениями правительства».

«Разве это совпадение, что несколько недель назад Корреа (бывший глава МИД Эквадора Рикардо. — RT) Патиньо и (экс-секретарь Паола. — RT) Пабон посетили Венесуэлу? Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота», — цитирует El Comercio президента Эквадора.

Ранее Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.

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