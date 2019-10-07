Корреспондент RT пострадал при разгоне протеста в Эквадоре

Корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа.

Также в результате произошедшего пострадал оператор, работавший с Санчесом.

В мае во время демонстрации «жёлтых жилетов» полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи. Эгуи попытался прокричать, что он работник СМИ, но всё равно получил несколько ударов дубинкой.

Кроме того, в марте продюсер видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съёмок на протестах «жёлтых жилетов» в Париже в момент, когда вёл трансляцию беспорядков с места событий.

Также ранение в лицо во время освещения протестов в декабре 2018 года получила корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя подобные сообщения, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.