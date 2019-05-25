В Тулузе полицейский напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов»

Полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «жёлтых жилетов». Эгуи попытался прокричать, что он работник СМИ, но всё равно получил несколько ударов дубинкой.

В марте продюсер видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съёмок на протестах «жёлтых жилетов» в Париже в момент, когда вёл трансляцию беспорядков с места событий.

Также ранение в лицо во время освещения протестов в декабре 2018 года получила корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак.

8 декабря во время протестных акций стрингер Ruptly был окружён полицией и опрошен в агрессивной форме, 24 ноября при освещении беспорядков пострадала корреспондент RT Шарлотта Дубенски, 1 декабря — корреспондент телеканала RT International Питер Оливер и стрингер видеоагентства Ruptly, в тот же день во время беспорядков журналист RT France Люка Леже получил ранение.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя эти сообщения, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.